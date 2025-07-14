'80 yıldır böylesi görülmedi' Avrupa alarmda: Şimdi de Fransa'da zorunlu askerlik hazırlığı

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ordunun üst düzey komutanlarına hitaben yaptığı konuşmada savunma kapasitesini artırmak için yeni adımlar açıkladı. Uluslararası tehditlerin artması, özellikle Rusya kaynaklı riskler nedeniyle "zayıf noktaların güçlendirilmesi" gerektiğini vurgulayan Macron, sonbaharda "gençler için yeni bir hizmet programı" getirileceğini duyurdu.

Emmanuel Macron’un 13 Temmuz Pazar günü Silahlı Kuvvetlere hitaben yaptığı konuşmada “Evrensel Ulusal Hizmet (SNU)” sisteminin sonbahara kadar gözden geçirileceği sözünü verdi. Aylardır zorunlu askerlik konusunun da gündemde olması zorunlu askerliğin Evrensel Ulusal Hizmet kapsamında mı hayata geçirileceği sorularını gündeme getirdi.

Gözden Kaçmasın Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik kararı Haberi görüntüle

AVRUPA ADETA ALARMDA! ZORUNLU ASKERLİK GÜNDEMDE

Haberin Devamı

Trump’ın Beyaz Saray’da ikinci dönemine başlamasından sonra Avrupa’yı savunma noktasında isteksiz olduğunu belirtmesiyle Avrupa’da artan güvensizlik hissi ve Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi kaygıları derinleştirdi.

Güvenlik endişeleri ciddi oranda artan Avrupa ülkeleri savunma harcamalarını artırmak zorunda kalırken bir yandan da zorunlu askerliğin geri getirilmesini bir süredir tartışıyor. Avrupa’nın başta gelen ülkelerinden Almanya, Fransa, İspanya, Belçika ve İngiltere’de şu an zorunlu bir askerlik hizmeti yok. Ancak artan jeopolitik tehditlerin getirdiği kaygılar sonucunda zorunlu askerlik tekrar bu ülkelerin ana gündemi haline geldi.



Almanya’da haziran ayında Başbakan Friedrich Merz’in Genel Başkanlığını yaptığı CDU “zorunlu askerliğin kaçınılmaz” olduğunu mecliste belirtirken koalisyon ortaklarından CSU tam destek vermişti. Ancak bir diğer koalisyon ortağı SPD ise bu fikre şiddetle karşı çıkması sonucunda zorunlu askerliğin hayata geçirilmesi rafta kalmıştı. Ancak tartışmalar hala hem halkın hem siyasilerin gündeminde sıcak bir yer tutuyor.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Danimarka’da kadınlar da zorunlu askerlik hizmeti kapsamına alınmış ve askerlik süresi 11 aya yükselmişti. Rus tehdidini daha yakından hisseden Baltık ülkelerinden Letonya ve Litvanya ise zorunlu askerliği geçtiğimiz yıllarda geri getirmişti. "Bir savaş çıkması durumunda Polonya'daki tüm erkeklerin bu konuda eğitilmiş olmasını istiyoruz" ifadelerini kullanan Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya’da zorunlu askerlik sisteminin en kısa sürede hayata geçirileceğini duyurdu. Hırvatistan ise detayları henüz belli olmayan bir zorunlu askerlik programını bu yıl başlatacak.

MACRON UYARDI: 80 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın özgürlüğünün İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç olmadığı kadar “büyük bir tehditle” karşı karşıya olduğu uyarısında bulunarak savunma harcamalarında büyük bir artış planladığını açıkladı. Rus tehdidine atıfta bulunduğu açıklamalarında Macron, “emperyalist politikaları ve işgalci güçleri” kınadı.

Haberin Devamı

Askeri harcamaların artırılması yönündeki gerekliliği "Bizden korkmaları için güçlü olmamız gerekiyor" ifadeleriyle vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Her ne kadar askeri bütçeyi 2030 yılına kadar iki katına çıkarmayı planlamış olsak da, bunu 2027'ye kadar gerçekleştireceğiz. 2026 yılında savunmaya ilave 3,5 milyar euro, 2027'de ise 3 milyar euro daha tahsis edilecek. Böylece savunma bütçesi, 10 yıl içinde iki katına çıkacak ve 64 milyar euroya ulaşacak" açıklamasında bulundu. Ancak bu açıklama, ekonomik sıkıntılar içindeki Fransa'da bu harcamaların bütçe içerisinde nasıl yer bulabileceği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Rusya'nın Avrupa için “kalıcı” bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, “Avrupa ülkelerinin kaderi ”nin Ukrayna'da belirlendiğini sözlerine ekledi.



Haberin Devamı

Evrensel Ulusal Hizmet, Fransa’da 15 ile 17 yaşındaki gençlerin gönüllü olarak kamu hizmeti yapabilmelerine olanak sağlıyor. Fransa, bu proje ile gençlerin ulusal bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak Macron’un açıklamaları sonrası sistemin kapsamının askerliğe kadar genişletilmesi bekleniyor. Evrensel Ulusal Hizmet programının “ulusal ihtiyaç ve öncelikler” göz önünde bulundurularak düzenleneceğini duyuran Macron, doğrudan detaylar vermekten kaçındı.

Savunma Bakanı Sébastien Lecornu da, La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, ordunun yedek askerlerle güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 17-72 yaş arası sivillerin yılda 10 ila 120 gün arasında askeri eğitim alabildiği yedek sisteminin kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Lecornu, 2030'da "daha büyük ve hibrit" bir ordu yapısından bahsetti.

Haberin Devamı

Ana gündem zorunlu askerlik olsa da hem Evrensel Ulusal Hizmet’in düzenlenmesinde hem de askerlik konusunda farklı seçenekler masada. Hükümet düşünce kuruluşu olan Planlama Yüksek Komiserliği (HCP), dört farklı senaryo sundu. Bunlardan ilk ikisi gönüllü hizmet üzerinde dururken diğer iki senaryo sivil veya askeri bir zorunlu hizmet planını içeriyor. HCP’nin hazırladığı raporda dördüncü senaryo olan zorunlu askerliğin geri getirilmesi planı hakkında “savunma kültürünün ve sosyal karışımın güçlendirilmesini mümkün kılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Doğrudan zorunlu askerlik ilk aşamada getirilmezse bile aktif ve yedek asker kapasitesini artırmak üzere teşviklerin ve önlemlerin uygulanacağına kesin gözle bakılıyor.