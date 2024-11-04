80 yıl sonra ortaya çıktı: Nazi Generali Rommel'i yakalama planının detayları

Haberin Devamı

İkinci Dünya Savaşı sırasında “Çöl Tilkisi” lakaplı Nazi generali Erwin Rommel’i "öldürmek ya da kaçırmak" amacıyla İngiliz ordusu tarafından yürütülen operasyonun detayları 80 yıl sonra ortaya çıktı.

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in Kuzey Afrika'daki kuvvetlerine komuta eden önemli subaylardan Rommel'i ele geçirmek için 6 komandodan oluşan özel bir ekip kuruldu.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Haziran 1944'te Normandiya Çıkarması'ndan sonraki haftalarda oluşturulan ekip, Fransa'daki Seine Nehri'nin karşısındaki ormana bir keskin nişancı yerleştirdi. Keskin nişancının görevi, Rommel'i 400 metreden vurabilmekti.

Haberin Devamı

Ölü ya da canlı olarak ele geçirilmesi halinde Rommel'in, Nazi işgali altındaki Fransa'dan uçakla kaçırılması planda yer aldı.

ROMMEL'İN HAREKETLERİ DAKİKA DAKİKA İNCELENDİ

Rommel'in hareketleri detaylı bir istihbarat dosyası ile takip edildi. Genellikle sabah 5 ile 6 arasında şatosundan ayrılıp akşam 6 civarında geri döndüğü belirlendi.

Özellikle akşam 7.30’da yemeğinin ardından Seine Nehri’nin karşısındaki keskin nişancı için uygun olan arazide dolaştığı not edildi.

Yüksek riskli operasyon için paraşütle atlayan komandolar arasında İngiliz Onbaşı Tom Moore, Fransız Yüzbaşı Raymond Lee, Teğmen Robert Raillard, Çavuş Pierre Durban, Rus Çavuş Fedossef ve firari Alman Çavuş Max Mark yer aldı.

Ekip, Paris’in güneybatısındaki Dourdan’a iniş yaptı ancak plan istenildiği gibi gitmedi. İngiliz Hava Kuvvetleri'nin 25 Temmuz'da düzenlediği hava saldırısında, Rommel'in ağır yaralandığını öğrenildi.

PLANDAN VAZGEÇİLMEDİ

Ekip, görevi iptal etmek yerine Fransız direnişçilerle iş birliği yaparak tehlikeli bir operasyon yapmaya karar verdi.

Ekip, Rommel'in kurmaylarının bulundu Nazi askerlerinin komuta merkezine saldırdı.

Haberin Devamı

Altı saat süren çatışma sonrasında yaralanmalarına rağmen çiftlik karargâhına ulaşan ekip, burada Rommel'i ele geçirmeyi başaramadı.

Rommel, 20 Temmuz'da Hitler'e suikast planına adı karıştıktan sonra Ekim 1944'te siyanür hapıyla intihar etti.