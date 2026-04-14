80 yaşında squat: Seçim öncesi First Lady paylaştı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, seçim öncesi yayımlanan spor videolarıyla hem rakiplerine meydan okudu hem de “formdayım” mesajı verdi.

The Guardian'da yer alan habere göre, yedinci başkanlık yarışında kendisinin yarı yaşındaki rakipleriyle karşılaşacak olan 80 yaşındaki liderin, spor salonunda egzersiz yaptığı ve koştuğu görüntüleri art arda paylaşıldı.

Brezilya’nın First Lady'si Rosangela "Janja" da Silva tarafından yapılan canlı yayında Lula, sabah erken saatlerde yaptığı antrenmanda “Rocky Balboa” tarzı squat hareketleriyle görüntülendi.

Janja, videoda “Kocam sabah 6’dan beri burada. Zaten 45 dakika koşu bandında koştu” diyerek Lula’nın fiziksel formunu sergilediği performansını övdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan videolar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Lula’nın destekçileri, liderin enerjisini öven yorumlar yaptı.

Bir kullanıcı, “Lula tam bir spor salonu bağımlısı. Bu adam 2030’a kadar Brezilya’ya bakmaya devam etmek için harika bir formda” ifadelerini kullandı.

“LULA RİNGDE”

Lula’nın farklı videolarda başkentte ve cumhurbaşkanlığı sarayında koştuğu, ağırlık kaldırdığı ve egzersiz yaptığı görüldü.

Sosyal medyada "seçim yarışında 'hazırım' mesajı" olarak yorumlanan videoların bir tanesinde Lula da Silva, şu ifadeleri kullandı:

“Zamanın akışını durdurmayız. Ama sağlığımıza dikkat edebiliriz.”

Daha önce de kırmızı boks eldivenleriyle kum torbasına vurduğu görüntüler “Lula ringde” başlığıyla paylaşılmıştı.





EN YAKIN RAKİBİ

Seçim sürecinde Lula’nın karşısına çıkması beklenen en güçlü adaylardan biri, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro olarak ön plana çıktı.

44 yaşındaki Bolsonaro, kendisini hem daha genç bir alternatif hem de babasının daha ılımlı bir versiyonu olarak seçmenlere tanıttı.