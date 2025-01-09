×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

80 bin kişi için tahliye kararı: Alevlerden kaçış

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Yangın#California
80 bin kişi için tahliye kararı: Alevlerden kaçış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 07:00

ABD’nin California eyaleti orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Los Angeles’ta başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev kül oldu, 80 bin kişi için tahliye emri verildi. Alevler Hollywood yıldızlarının da evlerini tehdit ediyor.

Haberin Devamı

ABD’nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgârların etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 80 bin kişi için tahliye kararı verildi. California Valisi Gavin Newsom, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, Los Angeles’ta “acil durum” ilan etti.

80 bin kişi için tahliye kararı: Alevlerden kaçış

300 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Öte yandan Pacific Palisades bölgesine 40 kilometre uzaklıkta, Eaton Kanyonu yakınlarında hızla büyüyen ikinci bir yangın başladı. Bölgede yaklaşık 300 bin kişi elektriksiz kalırken, yaklaşık 13 bin konut ve iş yeri yangın tehlikesi altında. Los Angeles İtfaiye Departmanı da yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiyecinin ciddi kafa travması geçirdiğini bildirdi. Bölgedeki birçok okul eğitime ara verme kararı aldı. Elektrik kesintileri nedeniyle metro hatlarında da aksaklıklar yaşanıyor.

Haberin Devamı

80 bin kişi için tahliye kararı: Alevlerden kaçış

ÜNLÜ İSİMLER DE MAĞDUR OLDU

Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Los Angeles’taki evinin de tahliye emri verilen bölgede yer aldığı duyuruldu. 1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi filmiyle üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını ancak yolların kapalı olduğunu söyledi. Guttenberg, “Eğer arabanızı terk edecekseniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin” dedi. Tiyatro ve sinema oyuncusu James Woods da evi alevler içinde
kalan isimler arasındaydı.

80 bin kişi için tahliye kararı: Alevlerden kaçış

HUZUREVİNDE CAN PAZARI

Eaton bölgesinde devam eden yangın sebebiyle Altadena’da bulunan huzurevinden tahliye edilen düzinelerce yaşlı insan yol kenarında mahsur kaldı. Görevliler, tekerlekli sandalye ve yatalak olan onlarca huzurevi sakinini zor şartlar altında otoparka taşıdı. Huzuevi sakinleri burada ambulansların kendilerini bölgeden tahliye etmesini bekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Yangın#California

BAKMADAN GEÇME!