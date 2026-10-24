8 ülkeden ortak 'diyalog' ve 'diplomasi' çağrısı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya gelen 8 ülke, bölgesel çatışmaların sona erdirilmesi için ortak çağrıda bulundu.

Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yayımladığı ortak açıklamada, diyalog ve diplomasi vurgusu yapıldı.

Açıklamada, “Bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınması acil ihtiyaç” ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın da katıldığı R4+E3 ülkelerinin dışişleri bakanları tarafından yapılan açıklamada, sekiz ülkenin dışişleri bakanlarının bölgesel ve uluslararası öneme sahip çeşitli konuları ele aldığı belirtildi.

Görüşmelerde ABD/İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin ihtilafı ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm ihtiyacı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

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Bakanlar ayrıca Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen hükümetine yönelik saldırılarını, deniz ulaşımının güvenliğini ve seyrüsefer özgürlüğünü değerlendirdi. Babülmendep ve Hürmüz boğazları ile Karadeniz'de artan gerilim de toplantının gündeminde yer aldı.

8 ÜLKEDEN BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Ortak bildiride, R4 Grubu ile Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın bölgesel ve küresel ölçekte barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara katkıda bulunmayı sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, bölgesel gelişmelerin güvenlik, ekonomi ve ticaret üzerindeki etkilerinin de ele alınacağı belirtildi. Sekiz ülke, çatışmaların çözümünde diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiği mesajını verdi.

Yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlar, bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı teşvik etmeyi ve bu meselelerin güvenlik, ekonomi ile ticaret üzerindeki yansımalarını ele almayı amaçlayan diplomatik çabalara katkıda bulunmaya devam etme kararlılıklarını vurgulamışlardır.

Bakanlar, bölgesel çatışmaların diyalog, diplomasi ve gerilimin azaltılması yoluyla ele alınmasının acil bir ihtiyaç olduğu hususunda mutabık kalmışlardır. İlgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, süregelen tüm çatışmalara müzakereler yoluyla kalıcı çözümler bulunmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir.

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Bakanlar, çatışmaları önlemek ve bölgede barış ile istikrarı geliştirmek amacıyla bu formatta diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata varmışlardır."