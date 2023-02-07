8 ülkede hissedildi... Suriye'de de yıkım

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BAŞTA Kahramanmaraş olmak üzere Türkiye’nin 10 ilinde yıkıma yol açan 7.7 büyüklüğündeki deprem, Türkiye dışında 8 ülkede hissedildi. Suriye, Irak, Mısır, Lübnan, İsrail, Ürdün, KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi şiddetli depremi hissederken, bu ülkeler arasında ciddi tahribat Suriye’de yaşandı. Deprem nedeniyle ülke genelinde en az 1293 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Deprem, Suriye’nin özellikle İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Rakka vilayetlerinde şiddetli hissedildi. Depremin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kabinesini acil toplantıya çağırdı. Sarsıntılardan etkilenen bölgelere gıda ve su ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Ayrıca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 300’den fazla ordu personeli ve ekipmanın Suriye’ye gönderildiğini açıkladı.



CAN KAYBI ARTIYOR



Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre Suriye’nin hükümet kontrolündeki bölgelerinde en az 593 kişi yaşamını yitirdi, en az 1411 kişi de yaralandı. SANA, depremin batıda sahildeki Lazkiye’den güneydeki başkent Şam’a kadar hissedildiğini bildirdi. Fransız haber ajansı AFP’ye göre kurtarma ekipleri, ülkenin kuzeybatısında muhaliflerin elindeki bölgelerde en az 700 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2000’den fazla kişinin yaralandığını aktardı.



ZAMANA KARŞI YARIŞ



Ülkede Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki bölgelerinde faaliyet gösteren Beyaz Miğferler adlı sivil savunma grubu Twitter’dan yaptığı açıklamada, “yüzlerce aile hâlâ mahsur kaldığı için can kaybının artmasının beklendiğini” duyurdu. Grup, yüzlerce kişinin enkaz altında kalması nedeniyle ekiplerinin, zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirterek, ağır ekipmana ihtiyaç duyulduğunu da ekledi.

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Beyaz Miğferler’den İsmail Al Abdullah, Suriye ’de Türkiye sınırına yakın İdlib kırsalındaki Sarmada’da BBC’ye konuştu. Abdullah şunları söyledi: “Suriye’nin kuzeybatısındaki farklı şehir ve köylerde birçok bina bu depremde yıkıldı. Ekiplerimiz tüm alanlara ve binalara müdahale etti ve şu anda hâlâ birçok aile enkaz altında. Onları kurtarmaya çalışıyoruz ama bizim için çok zor bir iş. Yardıma ihtiyacımız var. Uluslararası toplumun bir şeyler yapmasına, bize yardım etmesine, bizi desteklemesine ihtiyacımız var. Suriye’nin kuzeybatısı artık bir felaket bölgesi. ”Fransız haber ajansı AFP, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Azmarin köyünde en az 10 binanın çöktüğünü aktardı. İdlib vilayetinde bir hastanede tedavi gören Usame Abdülhamid, deprem dehşetini AFP’ye anlattı. Abdülhamid, El-Rahma Hastanesi’nde kafa travması nedeniyle tedavi gördüğü sırada verdiği demeçte, “Büyük depremi hissettiğimizde derin bir uykudaydık. Eşim ve çocuklarımı uyandırdım ve çıkış kapısına doğru koştuk. Duvarlar çöktü ama oğlum dışarı çıkmayı başardı. Hayatta kalanların olduğunu öğrenen insanlar bizi enkazın altından çıkardılar” dedi.

LÜBNAN: CAN KAYBIMIZ YOK

Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Kahramanmaraş merkezli olan ve bu ülkede de hissedilen depremden dolayı herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti. Besam Mevlevi, sadece birkaç binada çatlakların oluştuğunu kaydetti.

DANİMARKA: deprem DALGALARI GRÖNLAND'DAN ÖLÇÜLDÜ

Danimarka ve Grönland Jeoloji Araştırmaları kuruluşu, depremin dalgalarının Grönland kadar uzakta saptandığını duyurdu. AFP’ye konuşan sismolog Tine Larsen, “Türkiye’deki büyük depremler, Danimarka ve Grönland’daki sismograflarda açıkça kaydedildi” dedi.