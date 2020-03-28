8 ülkede 50 Türk vatandaşı öldü

Koronavirüs nedeniyle bakanlık bünyesinde kurulan koordinasyon ve destek merkezinin resmi açılışını yapan Kıran, “Maalesef sayı artıyor. Bugün (dün) itibarıyla bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. (Yurtdışında) 151 vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı” dedi. 14 Mart’ta kurulan Kovid-19 Koordinasyon ve Destek Merkezi’nin yaklaşık 35 bin çağrıya yanıt verdiğini söyleyen Kıran, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışındaki Türk vatandaşlarının taleplerine yanıt verilmeye devam edildiğini aktardı. Kıran şöyle konuştu: “45 farklı ülkeden bizlere intikal eden bilgiler ve özel uçuş izinleriyle 15 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirmiş ve karantina altına almış bulunmaktayız. 77 ülkeden Türkiye’ye tıbbi yardım destek talebi geldi. Bu anlamda 20 ülkenin talebine imkanlarımız doğrultusunda cevap vermiş bulunuyoruz.”