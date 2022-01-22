8 soruda 5G krizi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefonİsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefon#Türkiye
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
1987 kışı gibi olur mu Uzmanlar kara kışı yorumladı1987 kışı gibi olur mu? Uzmanlar kara kışı yorumladı#Kar
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Yine o haritaYine o harita#Nadine Maenza
Genç hostesin Gazapizm davasında sıra eski nişanlıdaGenç hostesin 'Gazapizm davası'nda sıra eski nişanlıda#Selin Sinem Dalkılıç
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
Hipoglisemiyi ciddiye alınHipoglisemiyi ciddiye alın#Hipoglisemi
Öğrenci evi davalık oldu Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...Öğrenci evi davalık oldu! 'Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...'#Ev Sahibi
Mario Balotelliye milli takım müjdesi ve transfer iddiası Gidiyor muMario Balotelli'ye milli takım müjdesi ve transfer iddiası! Gidiyor mu?#Mario Balotelli
ABDli milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı Türkiyede sergilenecekABD'li milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı! Türkiye'de sergilenecek#Tarihi Eser
KKTCli Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldıKKTC'li Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldı!#Fikri Ataoğlu
Ömür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandıÖmür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandı!#Kartal
Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

8 soruda 5G krizi

#5G#Teknoloji#Kriz
8 soruda 5G krizi

ABD’de internet kullanıcıları, iki ertelemenin ardından geçen çarşamba 5G’yi kullanmaya başladı. İki federal kurum arasında on milyarlarca dolarlık kavgaya neden olan süper hızlı internete dair merak edilenler ve Türkiye’deki durumu derledik.

Haberin Devamı

İşte 5G hakkında merak edilenler:

1- 5G KULLANIMDA MI

ABD’li operatörler ilki aralıkta, ikincisi ocak ayı başında olmak üzere iki ötelemenin ardından kullanıcılarına 5G hizmeti sunmaya başladı. Ancak güvenlik endişelerinden ötürü havalimanlarının 3.5 km çevresi en az altı süreyle kapsam dışı kaldı.

2- UÇAKLAR ETKİLENDİ Mİ

Hem evet, hem hayır. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), geçişin ilk gününde riskten kaçınmak için bazı uçaklarda altimetre (yükseklik ölçer) kullanımını yasakladı. Tedbir üzerine Lufthansa ve Emirates gibi şirketler ABD uçuşlarını iptal etti. İlk günkü kargaşanın ardından FAA uyarıyı kaldırdı, seferler normale döndü.

3- ENDİŞE KAYNAĞI NE

5G hizmeti, “C bandı” olarak da adlandırılan, uçakların irtifa ölçmekte kullandıkları altimetrelere çok yakın frekans aralığında çalışıyor. Cihazın 5G’den etkilenerek hatalı veri üretmesinden endişe ediliyor. Özellikle kışın olumsuz hava koşullarında güvenli iniş imkânı sağlayan cihazın yokluğunda yüzlerce uçuş iptali yaşanacağı hesaplanıyor.

Haberin Devamı

4- BAŞTAN BİLİNMİYOR MUYDU

Sorun Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve FAA arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklanıyor. Havacılık güvenliğine dair endişeler ilk kez Mart 2020’de dile getirildi, oluşturulan çalışma grubu aynı yıl sonuçsuz dağıldı. Eski Başkan Donald Trump yönetimi de FAA’yı görmezden geldi ve ihale sürecini ilerletti.

5- İHALE NE KADAR BÜYÜKTÜ

Bugün krizine neden olan frekanslar Şubat 2021’de FCC tarafından telefon operatörlerine toplam 81 milyar dolara (yaklaşık 1 trilyon TL) satıldı.

6- BAŞKA ÜLKELERDE NE YAŞANDI

5G yaygın şekilde olmasa da yaklaşık 30 ülkede kullanılıyor. Ancak sorun ABD’ye özel. Diğer ülkelerde 5G, uçak sistemlerinden uzak bir frekans aralığında çalışıyor ve güç seviyeleri farklı.

7- TÜRKİYE’DE DURUM NE

5G testlerine 2020’de başlandı, frekans ihalesinin yıl içinde yapılması hedefleniyor ancak bazı engeller var. Hürriyet’e bilgi veren sektör kaynaklarına göre; 4.5G gelirlerinin henüz yatırımı karşılamadığını düşünen iki operatör, 2025’ten önce 5G’ye geçmenin fizibil olmadığı görüşünde.

Haberin Devamı

8- SORUN NASIL AŞILACAK

Kesin çözüm 5G engelini aşacak yeni altimetreler geliştirmekte. FAA bir dizi adım attı ancak sektörün yıllara ihtiyacı var. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#5G#Teknoloji#Kriz

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray