8 saatte gelen felaket: Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz görüntüler! İspanya'da 95 ölü, onlarca kayıp

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Şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkili olduğu bölgelerden ülkenin doğusunda yer alan Valensiya'daki özerk yönetim hükümetine bağlı çalışan operasyonel kontrol merkezinin yaptığı açıklamaya göre, bölgede 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valensiya'nın ardından selden en büyük zararı gören ikinci bölge Kastilya-La Mancha'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklandı.
Yetkililer, felakette 95'e yükselen can kaybı sayısının yanı sıra özellikle Valensiya bölgesinde onlarca kişinin kaybolduğu bilgisini de paylaştı. Kent sakinleri sosyal medya, televizyon ve radyo yayınları aracılığıyla kayıp sevdiklerinin haberini almak için çağrıda bulunuyor.
Diğer yandan jandarmadan yapılan açıklamada, bu bölgede halen 1200 kişinin sel dolayısıyla bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın halen otoyollarda terkedilmiş şekilde veya sürücüsü başında beklediği belirtildi.
Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı.Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı.
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY: BİNDEN FAZLA ASKER KONUŞLANDIRILDI
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in "benzeri görülmemiş bir olay" olarak nitelendirdiği felaket için kurtarma operasyonlarında uzmanlaşmış 1.000'den fazla asker Valensiya'ya konuşlandırıldı.
Bir yıllık yağışın sekiz saat içinde yağması sonucu harabeye dönen bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgeye 50 mobil morg getirdi.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ,VATANDAŞLARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI
İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.
UZMANLAR: BUNA VE DAHA KÖTÜLERİNE HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR
Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflar ve sosyal medyaya düşen görüntülerde felaketin boyutu gün yüzüne çıkarken uzmanlar bu tür felaketlerin artık daha sık yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlara göre Akdeniz'deki ısınmanın artması sağanak yağışların daha şiddetli olmasında önemli bir rol oynuyor.
"Birçok ülkenin altyapısı bu seviyedeki su baskınlarıyla başa çıkmak için tasarlanmadı."
Reading Üniversitesi'nde Jess Neumann ise sel felaketlerinin giderek daha büyük bir riske dönüştüğüne dikkat çekerek "Deprem ve tsunami gibi diğer tehlikelere karşı hazırlığı çok ciddiye alıyoruz. Aynı şeyi sel riskine karşı da yapmanın zamanı geldi." dedi.