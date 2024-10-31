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8 saatte gelen felaket: Avrupa'nın göbeğinde inanılmaz görüntüler! İspanya'da 95 ölü, onlarca kayıp

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#İspanya#Sel#Valensiya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 09:15

Birkaç gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğu İspanya, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketini yaşadı. Doğu ve güney bölgelerinde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp kişileri arama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.Felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edilirken uzmanlar bu ve daha kötü felaketler için uyarıda bulundu.

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Şiddetli yağış ve fırtınanın en çok etkili olduğu bölgelerden ülkenin doğusunda yer alan Valensiya'daki özerk yönetim hükümetine bağlı çalışan operasyonel kontrol merkezinin yaptığı açıklamaya göre, bölgede 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Valensiya'nın ardından selden en büyük zararı gören ikinci bölge Kastilya-La Mancha'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 olarak açıklandı.

8 saatte gelen felaket: Avrupanın göbeğinde inanılmaz görüntüler İspanyada 95 ölü, onlarca kayıp

ONLARCA KİŞİ KAYIP, SEVDİKLERİNİ SOSYAL MEDYADAN YAPTIKLARI ÇAĞRILARLA ARIYORLAR

Yetkililer, felakette 95'e yükselen can kaybı sayısının yanı sıra özellikle Valensiya bölgesinde onlarca kişinin kaybolduğu bilgisini de paylaştı. Kent sakinleri sosyal medya, televizyon ve radyo yayınları aracılığıyla kayıp sevdiklerinin haberini almak için çağrıda bulunuyor.

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Diğer yandan jandarmadan yapılan açıklamada, bu bölgede halen 1200 kişinin sel dolayısıyla bulundukları yerlerde mahsur kaldığı, 5 bini aşkın aracın halen otoyollarda terkedilmiş şekilde veya sürücüsü başında beklediği belirtildi.

8 saatte gelen felaket: Avrupanın göbeğinde inanılmaz görüntüler İspanyada 95 ölü, onlarca kayıp

Valensiya özerk yönetim hükümeti de Valensiya kentindeki havaalanını su basmasından dolayı uçuşların iptal edildiğini veya uçakların en yakın havaalanlarına yönlendirildiğini kaydetti.

Valensiya'da 1996'dan bu yana metrekareye en fazla yağışın düştüğü bilgisi de paylaşıldı.Ayrıca Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatılırken, tren seferleri de iptal edildi.Doğuda olduğu gibi ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı, kurtarma çalışmalarının helikopterler ve botlarla yapıldığı aktarıldı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY: BİNDEN FAZLA ASKER KONUŞLANDIRILDI

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'in "benzeri görülmemiş bir olay" olarak nitelendirdiği felaket için kurtarma operasyonlarında uzmanlaşmış 1.000'den fazla asker Valensiya'ya konuşlandırıldı.

Bir yıllık yağışın sekiz saat içinde yağması sonucu harabeye dönen bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgeye 50 mobil morg getirdi.

8 saatte gelen felaket: Avrupanın göbeğinde inanılmaz görüntüler İspanyada 95 ölü, onlarca kayıp

Yetkililer, bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağışın düştüğü ülkenin doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının çok büyük hasara da yol açtığını, tarım alanlarının sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin çöktüğünü, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksamalar olduğunu ifade etti.

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3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ,VATANDAŞLARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

İspanya hükümetinde Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı ve oluşturulan Kriz Masası'nı yöneten Angel Victor Torres, meydana gelen felaketten dolayı 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

8 saatte gelen felaket: Avrupanın göbeğinde inanılmaz görüntüler İspanyada 95 ölü, onlarca kayıp

Torres, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın halen devam ettiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğu kapalı ve sular altında kalan yolları kullanmamaları çağrısında bulundu.

UZMANLAR: BUNA VE DAHA KÖTÜLERİNE HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR

Uluslararası ajansların geçtiği fotoğraflar ve sosyal medyaya düşen görüntülerde felaketin boyutu gün yüzüne çıkarken uzmanlar bu tür felaketlerin artık daha sık yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlara göre Akdeniz'deki ısınmanın artması sağanak yağışların daha şiddetli olmasında önemli bir rol oynuyor.

8 saatte gelen felaket: Avrupanın göbeğinde inanılmaz görüntüler İspanyada 95 ölü, onlarca kayıp
Reading Üniversitesi'nde iklim riskleri ve dayanıklılığı konusunda profesör olan Liz Stephens "Bu tür felaketlere ve kötülerine karşı hazırlıklı olmak için önümüzde uzun bir yol var." derken, Newcastle Üniversitesi'nden iklim değişikliği profesörü Hayley Fowler'a göre bu insanlığa başka bir uyarı:

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"Birçok ülkenin altyapısı bu seviyedeki su baskınlarıyla başa çıkmak için tasarlanmadı."

Reading Üniversitesi'nde Jess Neumann ise sel felaketlerinin giderek daha büyük bir riske dönüştüğüne dikkat çekerek "Deprem ve tsunami gibi diğer tehlikelere karşı hazırlığı çok ciddiye alıyoruz. Aynı şeyi sel riskine karşı da yapmanın zamanı geldi." dedi.

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#İspanya#Sel#Valensiya

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