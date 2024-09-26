8 milyon Euro çalmıştı: Yasemin Gündoğan yeniden parmaklıklar ardında

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Almanya'nın Bremen şehrinde yaşayan ve nakit taşıma şirketi Loomis'te çalışan Yasemin Gündoğan, Mayıs 2021'de 8 milyon Euro'dan fazla para çalarak kayıplara karıştı.

Alman gazetesi Bild'de yer alan habere göre, 31 yaşındaki Yasemin, taşıdığı banknotları güvenlik kasalarına koyması gerekiyordu. Ancak Yasemin bunun yerine, yaklaşık 8.2 milyon Euro parayı çöp kutusuna koydu ve bir minibüse binerek kaçtı.

Almanya'dan suç ortağı olduğu düşünülen kişiler ile birlikte Türkiye'ye gelen Yasemin, Mart 2024'te Almanya'ya dönerek teslim oldu. Temmuz ayında tutuklanan Yasemin, hala kayıp olan parayı teslim etmemesine rağmen şartlı tahliye ile serbest kaldı.

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Yasemin'in şartlı tahliye koşulları arasında düzenli olarak polis merkezine giderek belgelerini göstermesi rapor vermesi, şehirden ayrılmaması yer alıyordu.

SAVCI DOĞRULADI

Teslim olduğu sırada geçerli bir pasaporta sahip olan Yasemin, kimlik belgelerini zamanında polis gösteremediği gerekçesi ile yeniden parmaklıklar ardına girdi.

Kaçma riski olduğu düşünülen Yasemin'in yeniden tutuklanmasını doğrulayan Savcı Frank Passage, "Birkaç haftadır Bremen cezaevinde gözaltında tutuluyor" açıklaması yaptı.

Yasemin'in avukatı Carsten Scheuchzer ise, “Müvekkilim bir kimlik belgesini yetkililere zamanında teslim etmemişti. Ancak hiçbir noktada kaçma tehlikesi yoktu. Yeni bir başlangıç, yeni bir iş için bu belgelere ihtiyacı vardı.” dedi.

MAHKEME KASIM'DA

Yasemin G.'nin suç ortağı olduğu iddia edilen 26 yaşındaki Büşra S., Haziran 2022'de yaklaşık üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Büşra S.'nin hırsızlık sırasında Yasemin G.'yi telefonla “yönlendirdiği” ve planlamaya yardımcı olduğu iddia edildi.

Bremen Eyalet Mahkemesi, savcılığın suçlamalarını kabul etti. Yasemin, 12 Kasım'dan itibaren hırsızlık ve evrakta sahtecilik suçlarından yargılanacak.