8 gündür yanıyor: 66 bin hektar alan kül oldu

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Avustralya'nın Victoria eyaletinde 8 gündür devam eden orman yangını sebebiyle 66 bin hektar alan küle dönüştü.

Avustralya basınındaki haberlere göre, 18 Aralık'ta eyaletteki Grampians Ulusal Parkı'nda başlayan yangın, günlerdir sürüyor.

Şimdiye kadar Grampians Ulusal Parkı'nın üçte biri, yani 66 bin hektar alan küle dönüştü.

Aşırı sıcak hava ve rüzgarlar nedeniyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

FARKLI EYALETLERDEN İTFAİYECİLER VİCTORİA'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Yangınla mücadele etmek için ülkenin farklı eyaletlerinden 100'ün üzerinde itfaiye eri Victoria'ya doğru yola çıktı.

Yetkililer, Grampians'ın çeşitli bölgelerinde yaşayan vatandaşlardan bu bölgeleri derhal terk etmelerini istedi.

Yangınlardan tahliye edilenler için Ararat, Dunkeld, Stawell ve Hamilton'da yardım merkezleri açıldı.

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İLETİŞİM KULESİ YANGINLARDAN ETKİLENEBİLİR

Yetkililer, Moyston ve Mafeking kasabaları yakınlarındaki bir iletişim kulesinin yangınlardan etkilenebileceğini açıkladı.

Bu durumun hem cep telefonu hem de Ulusal Genişbant Ağı (NBN) hizmetlerini etkileyeceği belirtiliyor.

Victoria sakinlerine cep telefonlarını ve şarj aletlerini yanlarında taşımaları tavsiye edildi.