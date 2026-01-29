8 filo biraraya geldi: F-35'ler, Super Hornet'ler ve destroyerler... İşte Trump'ın İran'a gözdağı verdiği 'devasa armada'

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik sertleşen tutumu, Orta Doğu’ya sevk edilen uçak gemisi grubu ve yoğun askeri yığınakla yeni bir boyuta taşındı.

Washington’un bölgeye konuşlandırdığı “büyük güç”, olası bir askeri müdahalenin altyapısını oluşturmaya başladı. Bu yığınak ile ABD, sahadaki askeri seçeneklerini güçlendirmeyi amaçladı. Aynı zamanda bu hamle, Tahran’ı nükleer programı, balistik füzeleri ve bölgesel politikaları konusunda anlaşmaya zorlamayı hedeflediği değerlendirildi. Uzmanlar, askeri varlığın güçlü bir gözdağı ve diplomatik baskı aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

İran’daki protestolara Tahran yönetiminin sert müdahale etmesine askeri karşılık vermemesi nedeniyle İranlı protestocuları “terk etmekle” suçlanan Trump, Venezuela'yı ablukaya alan filodan daha büyük olduğunu belirterek "İran’a doğru devasa bir armada yola çıktı. Büyük bir güç, kararlılık, coşku ve amaçla çok hızlı şekilde ilerliyor" dedi.

Daha önce USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Basra Körfezi'ne ilerlediğini kaydeden Trump, Truth Social hesabından yaptığı son paylaşımda uyarısını yineleyerek, “Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran’a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın!” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Trump'a "Cesur silahlı kuvvetlerimiz, topraklarımıza, hava sahamıza ve denizlerimize yönelik herhangi bir saldırıya anında ve güçlü bir şekilde karşılık vermek için elleri tetikte beklemektedir" yanıtını verdi.

İranlı yetkililer, ülkeye yönelik olası bir saldırının bölgedeki tüm ABD üslerini “meşru hedef” haline getireceğini açıkladı. İran'ın başkenti Tahran'daki Devrim Meydanı, ABD’ye yönelik Farsça ve İngilizce "Rüzgar eken, fırtına biçer" yazılı sert bir uyarı afişi asıldı. Afişte, hasar almış savaş uçaklarıyla dolu bir uçak gemisi görseli yer aldı.

ORTA DOĞU'YA SEVK EDİLEN ABD GÜCÜNÜN KAPASİTESİ NEDİR?

Bölgedeki tansiyonu son seviyeye getiren karşılıklı açıklamaların ardından İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, Trump'ın "devasa armada" ifadesini kullandığı saldırı grubunun İran'a yönelik olası bir saldırıda neler yapabileceğini ve kapasitesini inceledi.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu (CSG), ABD için stratejik öneme sahip Güney Çin Denizi’nden Orta Doğu’ya sevk edildi.

CSG'nin muazzam bir ateş gücüne sahip olduğunu belirten The Telegraph, filoda yer alan USS Abraham Lincoln'ün üç adet Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri tarafından korunduğunu aktardı. Gazeteye ayrıca, normal şartlarda bu gruba, bir nükleer saldırı denizaltısının da eşlik ettiğini vurguladı.

Gazete CSG'nin, F-35 hayalet savaş uçakları, F/A-18 Super Hornet'ler ve E-18 Growler elektronik savaş uçakları kullanan sekiz filoyu bir araya getirdiğinin altını çizdi.

ABD'nin Pasifik'teki güçlerini Orta Doğu'ya sevk etmesi, Trump yönetiminin İran’la yapılabilecek olası bir müzakere öncesinde güçlü bir askeri mesaj vermek istediği şeklinde yorumlandı.

BÖLGEDEKİ ABD VARLIĞI GENİŞLİYOR

Uluslararası Kriz Grubu’nun ABD program direktörü Michael Hanna, “ABD, bölgeye yeniden varlıklarını akıtıyor. Bölgede büyük bir yığınaklanma görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Uçak gemisinin bölgeye ulaşmasıyla, Orta Doğu’daki yaklaşık 50 bin kişilik ABD askeri varlığına 5 bin 700 asker daha eklendiği tahmin ediliyor.

ABD gazetesi Wall Street Journal’a göre ABD, İran'a karşı bölgesel askeri operasyonlarının kilit merkezi haline gelen Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne F-15E savaş uçakları konuşlandırdı. Ayrıca Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri, İran’dan gelebilecek misillemelere karşı bölgeye sevk edildi.

Associated Press’in aktardığına göre CSG, Bahreyn'de demirlemiş olan üç adet Kıyı Muharebe Gemisi (LCS) ile birlikte, halihazırda Basra Körfezi'nde görev yapan iki ABD donanma muhrip gemisine katıldı.

VENEZUELA MODELİ İRAN İÇİN DE UYGULANABİLİR Mİ?

Bu askeri kabiliyetlerin tamamı, kısa süre önce Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro rejimine karşı yürütülen Mutlak Kararlılık Operasyonu’nda birlikte kullanıldı. Operasyon kapsamında E-18 Growler uçakları radar ve iletişim sistemlerini devre dışı bırakırken, F-35 ve F/A-18’ler hava savunma sistemlerini bastırdı.

İran’ın hava savunma altyapısının da Venezuela gibi büyük ölçüde Rus teknolojisine dayanması, benzer bir senaryonun mümkün olabileceği yorumlarını güçlendirdi.

İRAN HAVA SAVUNMASI YENİDEN KURULDU MU?

Bilinmeyen en önemli unsur, İran’ın İsrail ile gerçekleştirdiği 12 günlük savaşın ardından hava savunma sistemlerini ne ölçüde yeniden inşa edebildiği olduğu belirtidi. İsrail’in bu süreçte hava üstünlüğü sağladığı ve ABD’nin de bu durumu fırsata çevirerek nükleer tesisleri vurduğu hatırlatıldı.

KARA HAREKÂTI BEKLENMİYOR

ABD’nin İran’a kara harekâtı düzenlemesi olasılıklar dahilinde görülmezken, Trump’ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde, daha büyük çaplı bir bombardıman öncesinde İran hava savunmasını test eden sınırlı saldırılar düzenlenebileceği değerlendirildi.

Ancak yine de İran açıklarında bulunan USS Frank E. Petersen Jr, USS Michael Murphy ve USS Spruance destroyerleri, Tomahawk kara saldırı füzeleriyle uzun menzilli operasyonlar için hazır durumda.