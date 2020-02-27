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Dünya
Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

8 bin uzay turisti

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8 bin uzay turisti
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Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, ilk başarılı test uçuşundan bu yana yaklaşık 8 bin rezervasyon aldığını belirterek, bilet satışlarını tekrar başlattığını açıkladı.

İnternet üzerinden 1000 dolar karşılığında rezervasyon yapıldığının bilgisini veren şirket, iki saate yakın sürmesi beklenen turistik uzay uçuşu için koltukların 250 bin dolardan (1.5 milyon TL) satışa sunulacağını açıkladı. 6 kişilik kabinlerde yolcuları uzaya taşımaya hazırlanan Virgin Galactic, 80 kilometre yüksekliğe ulaşmayı hedefliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bulunduğu yüksekliğin iki katı olan bu mesafeden dünyanın büyük bir bölümünün görülebileceği belirtiliyor.

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