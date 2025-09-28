8 bin metrede ölümle burun buruna… 16 saat mahsur kaldı, üçüncü denemede tarih yazdı

Haberin Devamı

Dağcılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atıldı. Polonyalı ekstrem sporcu Andrzej Bargiel, hem fiziksel hem de zihinsel sınırları zorlayarak, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı’na ek oksijen kullanmadan tırmanmayı başardı.



Ancak onu tarihe geçiren asıl hamle, zirveye ulaştıktan sonra kayakla inişe geçmesi oldu. Bargiel, bu sıra dışı başarıyla yalnızca kendi rekorunu kırmakla kalmadı, aynı zamanda dağcılık dünyasında yeni bir sayfa açtı.

8 BİN 849 METREYE UZANAN ZORLU YOLCULUK

8 bin 849 metre (29.030 ft) yüksekliğiyle dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı’na bu zorlu yolculuk, Bargiel’in geçtiğimiz pazartesi günü saat 15.00’te zirveye ulaşmasıyla taçlandı. Zirveye vardıktan sonra Instagram hesabından video paylaşan Bargiel, “Dünyanın en yüksek dağının tepesindeyim ve kayaklarla ineceğim” ifadelerini kullandı.

İKİ GÜN SÜREN ZORLU İNİŞ



Bargiel, zirveden kayakla başladığı inişinde, ilk olarak 6 bin 400 metre yüksekliğindeki ikinci kampa ulaştı. Havanın kararması nedeniyle burada geceyi geçirdikten sonra, salı sabahı 5 bin 364 metredeki ana kampa vararak eşi benzeri görülmemiş bu inişi tamamladı.

İniş rotası, dağcılığın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak kabul edilen Khumbu Buz Şelalesi üzerinden geçti. Çatlaklar, kar köprüleri ve dev buz bloklarıyla dolu bu 2,57 kilometrelik bölgeyi, halat ya da kayaklarını çıkarmadan geçmeyi başardı. Bu geçişi, kardeşinin kullandığı drone ile de yönlendirdiği belirtildi.

‘ÖLÜM BÖLGESİNDE’ 16 SAAT MAHSUR KALDI



Bargiel’in bu başarısı, yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda büyük bir zihinsel dayanıklılığı da gözler önüne seriyor. Tırmanış sırasında, 8 bin metrenin üzerindeki, oksijen seviyesinin yaşamı tehdit ettiği ‘ölüm bölgesinde’ tam 16 saat mahsur kaldı.

Bu süreçte yanında yalnızca rehberi Dawa ‘Speed’ Sherpa vardı. Yoğun kar yağışı ve zorlu sonbahar koşulları nedeniyle birçok dağcının bu mevsimde tırmanmayı tercih etmediği Everest, Bargiel için adeta bir arenaya dönüştü.



Bargiel, sponsor markaya verdiği demeçte şunları söyledi:



“Yükseliş zordu çünkü yılın bu zamanında diğer keşif gezileri kapanıyor. 8 bin metrenin üzerinde 16 saat çalışabilmek için çok iyi hazırlanmış

olmanız gerekiyor.”



ÜÇÜNCÜ DENEMEDE BAŞARI GELDİ



Bu, Bargiel’in Everest’ten kayakla iniş için üçüncü denemesiydi. 2019 yılında sarkan bir buz kütlesi, 2022’de ise şiddetli rüzgârlar nedeniyle önceki iki girişimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ancak yılmadan sürdürdüğü hazırlıklar ve azmi sayesinde, bu kez tarihi bir başarıya imza attı.



SIRADAKİ HEDEF: TÜM ‘SEKİZ BİNLİK’ ZİRVELER



Andrzej Bargiel’in hedefi büyük: Ek oksijen kullanmadan, dünyanın deniz seviyesinden yüksekliği 8 bin metrenin üzerinde olan 14 dağının tamamından kayakla inen ilk insan olmak. Şu ana kadar bu 14 zirveden altısını başarıyla tamamladı.

2018’de K2’den (8 bin 611 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olmasının yanı sıra, zorlu hava koşulları ve dik rotaları nedeniyle ‘öldürücü dağ’ olarak biliniyor) kayakla inen ilk kişi olarak adını ekstrem spor tarihine yazdıran Bargiel, 2023’te de Karakurum sıradağlarındaki dört 8 binliği aşarak rekorlara bir yenisini daha eklemişti.



POLONYA BAŞBAKANI’NDAN TEBRİK MESAJI



Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden şu paylaşımı yaptı: “Sınır gökyüzü mü? Polonyalılar için değil! Andrzej Bargiel az önce Everest Dağı’ndan kayakla indi.”



Başarısı, ana kampa vardığında Tibet kültürüne ait geleneksel bir khata atkısıyla onurlandırıldı.

EVEREST’TE ARTAN KİRLİLİK ALARM VERİYOR



Bu tarihi başarı, Everest’te yıllardır devam eden çöp sorununu da yeniden gündeme taşıdı. 2025 yılı itibarıyla, bu sezon 600’den fazla kişi dağa tırmandı. Bu dağcıların sadece yarısı zorunlu çöp taşıma kotasını yerine getiriyor. Nepal hükümeti, tırmanış izni için kişi başı sekiz kilogram atık taşıma şartı koymuş ve 4 bin dolarlık çöp depozitosu uygulamaya başlamıştı.

Ancak birçok dağcı, bu depozitoyu geri almaktan vazgeçip çöplerini dağda bırakmayı tercih ediyor. Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC), 2017 yılında sadece Nepal tarafından 25 ton çöp ve 15 ton insan atığı indirildiğini bildirirken, bu sezon rakamların daha da arttığı belirtiliyor.



Andrzej Bargiel’in bu olağanüstü başarısı, yalnızca ekstrem sporlarda değil, insan iradesinin nelere kadir olduğunu bir kez daha gösteriyor. Oksijensiz bir tırmanış, ölüm bölgesinde saatlerce kalmak, ardından dünyanın en tehlikeli yamaçlarından birinde kayakla iniş yapmak… Bu, bir dağcının değil; tarihe geçen bir sporcunun hikâyesi.



