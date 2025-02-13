8 aydır dönmeyi bekliyorlar: Uzay esareti martta bitecek

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NASA’dan yapılan açıklamada, SpaceX’in teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya’ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ı, mart sonu ya da nisan yerine mart ortasında getirmeyi planladığı belirtildi. Böylece astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki kalış sürelerinin birkaç hafta kısalmış olacağı kaydedildi. Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için UUİ’ye gönderilmişti. Ancak Starliner’da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.