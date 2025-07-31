8.8'lik deprem korkuları tetikledi: Nükleer tesisler zarar gördü mü?

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Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda, 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem nedeniyle Klyuchevskoy Yanardağı'nın faaliyete geçtiği bildirilirken, Rusya'nın kritik nükleer denizaltı üssünün zarar görmüş olabileceği iddia edildi.

Tarihte kaydedilen 10 büyük deprem arasında yer alan sarsıntı, Rusya'nın stratejik nükleer varlıklarının bulunduğu ve Borei ile Delta sınıfı denizaltılara ev sahipliği yapan Avaça Körfezi'ne sadece 120 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Rus yetkililer, durumun kontrol altında olduğunu ve "bildirilen herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanma olmadığını" belirtse de analistler ve uluslararası gözlemciler, nükleer denizaltı üslerinin zarar görmüş olabileceği konusunda uyardı.

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RUSYA'NIN OMURGASI

Daily Mail'de yer alan habere göre, Kamçatka'daki depremin merkez üssüne yaklaşık 120 km uzaklıktaki Ribaşiy denizaltı üssü, Rusya'nın modern Borei ve Borei-A sınıfı nükleer balistik füze denizaltılarının çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Bu denizaltılar, Moskova'nın stratejik caydırıcılığının omurgasını oluşturuyor.

Sovyetler Birliği tarafından kurulan ve seyahat ile ikamet kısıtlamalarının bugün de uygulandığı Vilyuçinsk şehrindeki üs, 1968'den bu yana çok sayıda denizaltıya ev sahipliği yapıyor.

Of significance is the proximity of the epicenter to the Russian Pacific Fleet submarine bases around Petropavlovsk-Kamchatskiy, Rybachiy and Vilyuchinsk. Just 65 nautical miles.



2/ pic.twitter.com/Cpvo873fUt — Evergreen Intel (@vcdgf555) July 30, 2025

Üste "Borei" ve "Delta" sınıfına ait şu denizaltılar bulunuyor:

Delta-III sınıfı, her biri üç nükleer savaş başlığı taşıyan 16 adet R-29R balistik füzesiyle donatılmış K-44 Ryazan denizaltısı

Borei sınıfı, her biri birden fazla bağımsız hedeflenebilir savaş başlığı taşıyan 16 Bulava füzesiyle donatılmış Aleksandr Nevski ve gemi başına 96 savaş başlığına kadar taşıyabilen Vladimir Monomakh denizaltıları

Borei-A sınıfı, gizlilik ve saldırı yetenekleri ile donatılmış Aleksandr, Prens Pojarskiy, Prens Oleg, İmparator III, Generalissimus Suvorov denizaltıları

Oscar-II sınıfı, her birinde Zirkon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere 24 seyir füzesi bulunan Tomsk, Omsk ve Irkutsk denizaltıları

Yasen-M sınıfı, her biri 40'a kadar Kalibr, Oniks, Zirkon seyir füzelerini taşıyan Novosibirsk ve Krasnoyarsk denizaltıları

Şçuka-B sınıfı, 28 adete kadar Kalibr seyir füzesi taşıyabilen Magadan ve Kuzbass denizaltıları

Nükleer torpido Poseidon ve seyir füzeleri taşıyabilen Belgorod denizaltısı

DÜNYANIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE Mİ?

Analistler ve uluslararası gözlemciler, depremin, Rus füzelerini bulunduran yüksek riskli askeri altyapının sismik aktivitelere dayanıklığı konusunda endişeli olduklarını belirtti.

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Uzmanlar, denizaltıların demirleme yerlerine çarpması veya açık ambar kapaklarından su alması durumunda, özellikle bakımda olan gemilerin ciddi felaketlere yol açabileceği konusunda uyardı.

Denizaltıların su altı basıncına ve sarsıntılara dayanacak şekilde inşa edildiği ifade edilirken, füzelerin depolandığı ve bakımlarının yapıldığı tesislerin depremlere karşı hassas yapılar olduğu vurgulandı.

Sınırlı uydu görüntülerini ve çelişkili raporları incelediklerini belirten uzmanlar, komuta ve kontrol sistemlerinin herhangi bir kısmının tehlikeye girmesi halinde sadece Rusya için değil dünya için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Meydana gelebilecek herhangi bir arızanın; radyasyon sızıntılarına, kazara füze fırlatmalarına ve nükleer başlıklı füzelerin kontrolünün kaybedilmesine yol açabileceği ifade edildi.

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Şu ana kadar üsten herhangi bir hasar bildirilmedi.