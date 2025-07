8.8'lik deprem korkuları tetikledi: Nükleer tesisler zarar gördü mü?

Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda, 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan birçok ülkede tsunami uyarısı yapıldı.

Deprem nedeniyle Klyuchevskoy Yanardağı'nın faaliyete geçtiği bildirilirken, Rusya'nın kritik nükleer denizaltı üssünün zarar görmüş olabileceği iddia edildi.

Tarihte kaydedilen 10 büyük deprem arasında yer alan sarsıntı, Rusya'nın stratejik nükleer varlıklarının bulunduğu ve Borei ile Delta sınıfı denizaltılara ev sahipliği yapan Avaça Körfezi'ne sadece 120 kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Rus yetkililer, durumun kontrol altında olduğunu ve "bildirilen herhangi bir ölüm veya ciddi yaralanma olmadığını" belirtse de analistler ve uluslararası gözlemciler, nükleer denizaltı üslerinin zarar görmüş olabileceği konusunda uyardı.

RUSYA'NIN OMURGASI

Daily Mail'de yer alan habere göre, Kamçatka'daki depremin merkez üssüne yaklaşık 120 km uzaklıktaki Ribaşiy denizaltı üssü, Rusya'nın modern Borei ve Borei-A sınıfı nükleer balistik füze denizaltılarının çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Bu denizaltılar, Moskova'nın stratejik caydırıcılığının omurgasını oluşturuyor.

Sovyetler Birliği tarafından kurulan ve seyahat ile ikamet kısıtlamalarının bugün de uygulandığı Vilyuçinsk şehrindeki üs, 1968'den bu yana çok sayıda denizaltıya ev sahipliği yapıyor.

Of significance is the proximity of the epicenter to the Russian Pacific Fleet submarine bases around Petropavlovsk-Kamchatskiy, Rybachiy and Vilyuchinsk. Just 65 nautical miles.



