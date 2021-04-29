77 yaşındaki işadamı öldü: 25 yaşındaki eşi gözaltında!

Japonya 'Don Juan' olarak da anılan 77 yaşındaki işadamının ölümünü konuşuyor.

Servetini emlak alanında yaptığı yatırımlar ile kazanan Kosuke Nozaki, daha önce sık sık aşk hayatı ile gündeme gelmiş, binlerce sevgilisi olduğunu iddia ederek bu hayatı için 20 milyon sterlin harcadığını iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nozaki'nin şüpheli ölümü sonrası polis soruşturma başlattı ve elde edilen ilk kanıtlar sonrası 25 yaşındaki eşi Saki Sudo gözaltına aldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ilk bulgular işadamının zehirlenerek öldürüldüğünü işaret ediyor.

Aynı haberlere göre, Saki Sudo'nun internet arama geçmişini inceleyen ekipler genç kadının bu maddelere nasıl erişeceğini aradığı bilgisine ulaştı.

Nozaki'nin vücudunda herhangi bir iğne izine rastlanmadığı için 77 yaşındaki adamın içeceğine zehir katıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Nozaki 2016 yılında 27 yaşındaki sevgilisine milyonlarca Yen kaptırması ile ülke genelinde üne kavuşmuştu.

Daha sonra cinayet ile suçlanan Sudo ile evlenen işadamının bu evliliği de aradaki yaş farkı nedeniyle uzun süre konuşulmuştu.

Sudo o dönem yaptığı açıklamada işadamı ile parası için evlendiği iddialarını yazdığı bir makale ile reddetmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara