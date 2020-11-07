77 yaşında ABD’ye umut oldu

İLK EŞİ VE KIZI KAZADA ÖLDÜ

20 Kasım 1942’de, Pensilvanya eyaletine bağlı Scranton kentinde, İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Günler sonra 78 yaşına girecek olan Joe Biden, henüz 29 yaşında genç bir avukatken, Demokrat Parti’den Delaware eyaletinin senatörü olarak seçildi. Hatta bu başarısıyla, ülke tarihinin altıncı en genç senatörü oldu. Ancak hayatın ilk sillesini de tam bu dönemde yedi. Henüz Senato’da yemin dahi etmemişken, 1972 yılında eşi Neilia ile 1 yaşındaki kızı Naomi’yi elim bir trafik kazasında kaybetti. Neilia’nın kullandığı araç şarampole yuvarlanırken oğulları 4 yaşındaki Beau ve 3 yaşındaki Hunter kazada ağır yaralandı.Biden Senato yeminini, oğlu Beau’nun tedavi gördüğü tıp merkezinde etti.

GÖZÜ EN YÜKSEKTE

Acılarına rağmen yola devam eden Biden, gözünü daima en tepeye dikmişti; başkanlığa. Daha önce tam 2 kez başkan adayı oldu. Ancak her iki girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. İki dönem boyunca, 2008 seçimlerinde başkan olan Barack Obama’nın Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

OĞLUNU KAYBETTİ

Joe Biden’ın oğlu Beau Biden 30 Mayıs 2015’te beyin kanserinden hayatını kaybetti. Bu ölüm, o dönem Biden’ı derinden sarstı. Ama yeniden hayata tutunan Biden, ilerleyen yaşına rağmen Demokrat Parti’yi başkan adaylığında birleştiren isim oldu. Merhum oğlu Beau’nun arkadaşı olan, rakibi Kamala Harris’i de kendisine başkan yardımcısı adayı olarak seçti. Biden, seçilirse tek dönem başkanlık yapacağını açıklamıştı.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ

Kampanyası süresince eşi Joe Biden’ın en büyük destekçisi, hiç kuşkusuz eşi Jill Biden’dı. Jill Biden, aynı zamanda ABD’nin yeni First Lady’si olmaya da en yakın isim. 69 yaşındaki Jill Biden, Joe Biden ile evlenmeden önce eski bir Amerikan Futbolu oyuncusuyla evliydi. İlk eşini trafik kazasında kaybeden Joe Biden, 3 yıl sonra Jill Biden ile tanıştı. İlk tanıştıklarında, “Bin yıl geçse de bu iş olmaz” diye düşünen Jill Biden, Joe Biden’ın 5’inci evlenme teklifini kabul etti. 1977’de evlenen ikilinin, Ashley isimli kızları 1981’de dünyaya geldi. İngilizce öğretmeni olan Jill Biden, eşi ABD Başkan Yardımcılığı yaparken de bu görevini sürdürdü.

JOE BİDEN’A GİZLİ SERVİS TAKVİYESİ

ABD’de Gizli Servis’in olası galibiyet hazırlıkları için Demokrat başkan adayı Joe Biden’a koruma takviyesi gönderdiği kaydedildi. Konuyla ilgili iki kaynağa dayandırılan Amerikan Washington Post gazetesi haberinde, Biden’ın Delaware eyaletinin Wilmington kentinde yer alan kongre merkezini en az bir gün daha kullanmayı planladığı ve 6 Kasım cuma günü büyük bir konuşmanın gündemde olduğu uyarısı geldiği ve Gizli Servis ajanlarının da bölgeye gönderildiği öne sürüldü. Gizli Servis sözcüsü Catherine Milhoan ve Biden’ın kampanya ekibinin yöneticisi Jen O’Malley Dillon konuyla ilgili yorum yapmadı.