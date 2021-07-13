77 kişinin katili Anders Behring Breivik'ten skandal istek! 

Norveçli ırkçı sağcı terörist Anders Breivik'in biyografi filminin çekilmesi için film prodüktörlerine yalvardığı ortaya çıktı. Breivik, şimdiye kadar prodüktörlere en az 20 mektup gönderdi.

2011'de bombalı ve silahlı saldırılarda 77 kişiyi katleden Breivik, hikayesinin hakları karşılığında da 10 milyon dolar talep ediyor.

Şimdiye kadar Breivik'e dönüş yapan kimse olmadı, ancak bu cüreti kamuoyunda büyük tepki gördü. Norveçli yetkililer soruşturma başlattı.

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Breivik, hapiste her gün 50 sayfalık günlük tuttuğunu söylüyordu. Bu süreçte biyografisini de yazmış ve senaryo da hazırlamış.

Üç odalı, spor salonu, kütüphanesi olan özel bir hapishanede kalan Breivik, kaprisleriyle de hapishane yönetimini bezdiriyor. Ülkesinin insan haklarının gelişmiş düzeyini kullanıyor.

Elinin acıdığını söyleyerek pahalı dolma kalemler talep eden Breivik, yüz temizleme jelinin değiştirilmesi ve yemeklerinin mikro dalga fırında ısıtılmamasını da istiyor.

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