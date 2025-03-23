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769 bin dolarlık küpeler midesinden çıkarıldı: Mağazaya iade edildi

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#ABD#Hırsızlık#Küpe
769 bin dolarlık küpeler midesinden çıkarıldı: Mağazaya iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 16:40

ABD'nin Florida eyaletinde bir hırsız, kendisini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi tanıtarak soygun yaptı. Hırsız, 769 bin dolar değerindeki küpeleri çaldıktan sonra yuttu. Polis, küpelerin doğal yollar ile hırsızın midesinden çıkarıldığını ve mağazaya iade edildiği bildirildi.

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ABD'nin Florida eyaletindeki Orlando Polis Departmanı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 Şubat'ta ünlü bir mücevher mağazasında hırsızlık yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Jaythan Gilder isimli hırsızın, girdiği mücevher mağazasındaki özel koleksiyon takıları görebilmek için Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan bir basketbolcunun asistanı gibi davrandığı ve daha sonra görevlilerin dikkatini dağıtarak yaklaşık 769 bin dolarlık küpeler ile 575 bin dolarlık bir yüzükle kaçtığı kaydedildi.

Gilder'ın kısa süre sonra yakalandığı ve röntgen muayenesinde çaldığı küpelerin midesinde olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, günlerce hastanede gözetim altında tutulan hırsızın vücudundan küpelerin doğal yollarla çıkarıldığı ve yetkililer tarafından teyit edildikten sonra mağazaya teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.

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#ABD#Hırsızlık#Küpe

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