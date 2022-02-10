750 bin sterlin değerindeki tabloya göz çizdi

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İşe başladığı ilk gün çalıştığı sanat galerisindeki oldukça pahalı bir tabloya göz çizdi! Orijinalinde yüzünde hiçbir uzvun bulunmadığı tablo Rus Avangart akımının en önemli temsilcilerinden birine ait...

Sovyetler döneminin önemli sanatçılarından Anna Leporskaya’nın 1932-34 arasında yaptığı ve Yeltsin Sanat Galerisi’nde bulunan “Üç Figür” isimli eseri galeriyi gezen ziyaretçilerin dikkatini çekti. Tabloya bakanlar yüzünde uzuv bulunmayan çizimlere göz çizildiğini gördü.

Polis tablodaki zararı önemsiz olarak nitelendirerek suçlunun peşine düşmedi. Ancak kültür Bakanlığı'nın araya girmesiyle birlikte ocak ayında olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeltsin Sanat Galerisi "Anna Leporskaya'nın tablosundaki figürlere göz çizen kişinin kimliği belirlendi. Bu kişi galeride çalışmak üzere özel bir şirket tarafından görevlendirilmiş güvenlik görevlisidir." dedi.

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İŞTEKİ İLK GÜNÜYDÜ

Serginin küratörü Anna Reshetkina, galeri yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıdan sonra tabloya işteki ilk günü olan 60 yaşındaki bir güvenlik görevlisi tarafından zarar verildiğini söyledi. "Güvenlik görevlisi galerinin damgasını taşıyan bir kalemle tabloya göz çizmiş." diyen küratör "onu bunu yapmaya iten şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ancak bir an için aklını kaybetmiş gibi davrandığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

İsmi açıklanmayan adamın olaydan sonraki birkaç gün boyunca işe gelmediğini ve telefonunu kapattığını söyleyen Reshetkina, güvenlik görevlisinin yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.

Rus yerel medyası galerinin her yerinde güvenlik kameraları olmasına ve bunun içeriden birinin yaptığı bir eylem olduğunu söylese de galeri başta bunu reddetti ve polise şikayeti ancak olaydan iki hafta sonra yaptı.

Yekaterinburg polisi geçen hafta yaptığı açıklamada detay vermekten kaçındı ancak tutuklanan adamın oldukça sinirli olduğu ve soruşturmadan hoşnut olmadığı bildirildi.

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Şüpheli güvenlik görevlisini suçlu bulunması halinde oldukça yüklü bir para cezası ve üç aylık bir hapis cezası bekliyor.

SİGORTA ŞİRKETİYLE ANLAŞTILAR

1900'de Kiev'de doğan Anna Leposkaya, soyut sanatın atalarından biri olarak tanınan Kazirmir Malevich'in en tanınmış öğrencilerinden biri.

Rus sanat gazetelerine göre tabloya verilen zarar geri döndürebilir düzeyde. Adam tabloya göz çizerken hafif darbeler kullandığı için mürekkep boya katmanına geçmiş ama hasar yine de düzeltilebilecek durumda. Sigorta şirketi tablonun değerini 750 bin pound olarak açıklarken tablonun Moskova'da gerçekleşecek onarımı için de 2 bin 500 pound ödemeyi kabul etti.

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Olayın basına yansımasının ardından galeri devam eden sergi için koruyucu paneller yerleştirdi.