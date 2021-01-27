74. Cannes Film Festivali'ne koronavirüs engeli

Festivalin organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin Kovid-19 nedeniyle mayıs yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.



Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.