715 kiloluk Moai heykeli 150 yıldan sonra Paskalya Adası’na dönüyor

Rapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.
Ulusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.
Komutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.