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715 kiloluk Moai heykeli 150 yıldan sonra Paskalya Adası’na dönüyor

#Paskalya Adası#HEYKEL#Moai
715 kiloluk Moai heykeli 150 yıldan sonra Paskalya Adası’na dönüyor

Şili Ulusal Doğal Tarih Müzesi tarafından dün yapılan açıklamada, Paskalya Adası'ndaki (Rapa Nui) anıtlardan biri olan devasa bir Moai heykeli, 1870'ten beri bulunduğu Santiago'daki Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nden Paskalya Afdası'na dönüş yolculuğuna başladı.

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Rapa Nui halkının yaşadığı Paskalya Adası’na doğru yola çıkacak 715 kiloluk taş heykelin, üstüne oturtulduğu taş kaidesi, paketlenmesi ve yeni metal tabanıyla birlikte toplamda 1.255 kilo olduğu belirtildi.

Ulusal Doğal Tarihi Müzesi'nde kalan üç moai'den biri olan heykel, anavatanına döndükten sonra Rapa Nui'deki Padre Sebastián Englert Antropoloji Müzesi'nde sergilenecek.

715 kiloluk Moai heykeli 150 yıldan sonra Paskalya Adası’na dönüyor

Şili kıyılarından 3.219 km uzakta bulunan Rapa Nui, 1.000'den fazla taş heykele sahip ve yüzyıllar önce yapılan bu dev kafa heykellerinin bulunduğu bölge, 1995 yılından itibaren Unesco dünya mirası sit alanı statüsünde bulunuyor.

Komutan José Anacleto Goñi komutasındaki O'Higgins korveti, 23 Ocak 1870’de Rapa Nui'ye yönelik bir seyahat gerçekleştirdi ve heykel bu sırada Santiago’ya getirildi.

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#Paskalya Adası#HEYKEL#Moai

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