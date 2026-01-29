713 milyon dolar buhar olup uçtu! Kurbanlarını nasıl seçiyorlar? 'Paranızı görüyorsunuz ama geri alamıyorsunuz'

Haberin Devamı

Kripto para teknolojisi görece yeni bir teknoloji olduğu için kripto soygunlarında yaşananlar da insanı şaşırtan türden. Hırsızlara 315 bin dolarını kaptıran Helen, BBC'ye yaptığı açıklamada, “Paranızın orada, halka açık blok zincirde olduğunu görüyorsunuz ama paranızı geri alabilmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok” dedi. Helen bu durumu, bir hırsızın bütün değerli eşyalarınızı geçilmesi imkânsız bir uçurumun diğer tarafına taşıdığını izlemeye benzetti.

Haberde isimleri değiştirilen Helen ve eşi Richard, Birleşik Krallık’ta yaşıyor. Yedi yıldır kripto biriktiren çift, Cardano isimli kripto paraya yatırım yapıyordu. Çift, geleneksel yöntemlerle fon biriktirmek yerine, değerinin artmasını bekledikleri bir dijital varlığa yatırım yapmak istediklerini söyledi ve bu seçeneğin daha riskli olduğunu bildiklerini ama neticede yatırımlarını güvende tutan kilitlerine itimat ettiklerini belirtti. Ancak kripto hırsızları, çiftin kripto cüzdanlarına nasıl erişeceklerine dair bilgilerin saklandığı bulut depolama hesaplarına girmeyi bir şekilde başardı.

Hırsızlar, Şubat 2024’te yaptıkları küçük bir deneme transferinin ardından düzenledikleri sessiz ve hızlı bir saldırıyla çiftin bütün koinlerini kendi dijital cüzdanlarına transfer etti. Helen ve Richard, çaresiz bir şekilde paralarının bir cüzdandan ötekine aktarılmasını izledi (kripto paraların doğasında yer alan çelişki, bütün işlemlerin herkesçe izlenebilmesini ama dileyen kullanıcıların gizli kalmasını mümkün kılıyor).

Helen ve Richard, kendi yağında kavrulan bir çift, varlıklı değiller. Helen kişisel asistanlık yapıyor, Richard ise bir bestekar. İkilinin Cardano yatırımlarına dair büyük umutları vardı. Richard, bulabildikleri her kuruşu daha çok koin alabilmek için buraya yatırdıklarını vurguladı ve “Bu olay, annemle babamın vefatından sonra yaşadığım en üzücü şey” dedi.

Helen, soygundan bu yana paralarını geri alabilmeyi deniyor. Emniyet güçlerinden ve Cardano geliştiricilerinden türlü türlü raporlar aldı. Her ne kadar suçlulara ait cüzdanların adresleri elinde olsa da hırsızları ifşa edebilmek için hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Çift şu an, hacker’ları bulabilmesi için özel dedektif tutabilecek parayı biriktirmeyi deniyor. Yaşadıkları olayın büyük bir çaresizlik hissi yarattığını dile getiren Helen, “Ama denemeye devam edeceğim” dedi.

KRİPTO SUÇLARINDA ARTIŞ

Küresel çapta 560 milyon kişinin kripto sahibi olduğu düşünülüyor. Kripto para sahipleri arttıkça haliyle kripto hırsızları da çoğalıyor. Pandemi, kripto paraların değerinde bir yükselişe ve beraberinde de sektöre yönelik saldırıların sayısında bir patlamaya yol açtı.

Öte yandan, 2025 de kripto suçluları için bir rekor yılı oldu. Blokzincir analiz firması Chainalysis’e göre, geçen sene bütün kripto soygunlarında çalınan para 3 milyar 400 milyon dolara çıktı. Bu yıllık değerler, 2020’den beri aynı seviyelerde seyrediyor.

Helen ile Richard’ın yaşadığı İngiltere’ye bakacak olursak, İngiltere Finansal Yürütme Kurumu’nun (FCA) Ağustos 2024’te yaptığı bir araştırmaya göre, İngiltere’de yetişkinlerin hemen hemen yüzde 12’si, yani yaklaşık 7 milyon kişi kripto varlık sahibi.

Kripto saldırılardan çalınan paraların büyük çoğunluğu kripto şirketlerine ait. Örneğin, Kuzey Koreli hacker’lar geçen yıl şubat ayında Bybit isimli kripto şirketine düzenledikleri saldırıda 1,5 milyar dolar değerinde kripto para çaldı. Ancak geçen yıl bireysel kripto yatırımcılarına yönelik saldırıların sayısında da artış görüldü. Chainalysis’in araştırmasına göre, bu bireysel hesaplara saldırılar 2022’de 40 bin iken, geçen yıl 80 bine çıktı.

Bireysel hesaplara yapılan hack, dolandırıcılık ya da tehdit vakaları bütün çalıntı kripto paraların yüzde 20’sini oluşturuyor. Bu da yaklaşık 713 milyon dolara tekabül ediyor. Araştırmada ayrıca, bütün kurbanların hırsızlıkları bildirmediği düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olabileceği vurgulandı.

Suç oranındaki artış, kripto paraların değerinin yükselmesiyle birlikte yatırımcı olarak kripto dünyasına giren insan sayısına bağlanıyor. Öte yandan, ana hizmetlerdeki gelişmiş güvenlik uygulamalarının, suçluları kolay hedef oldukları için bireysel yatırımcıya yönlendirdiği düşünülüyor. Bir de ne kadar çok kripto paranız varsa ve bunu ne kadar açık bir şekilde paylaşırsanız, hedef olma ihtimalinizin o kadar yükseldiği gerçeği var.

‘KRİPTO PARA GASPLARI’ ARTIYOR

Kripto para hırsızlarının her yerde olması mümkün. Kripto analiz şirketi Elliptic’ten araştırmacılar geçen ekim ayında yaptıkları uyarıda, Kuzey Kore devleti tarafından desteklenen hacker’ların giderek artan bir şekilde varlıklı kripto para sahiplerini hedef aldığını vurgulamıştı. Diğer ülkelerde de dolandırıcılar ve hacker’ların sayısı hiç de az değil.

ABD’de geçen ay görülen bir davada, 22 yaşındaki Evan Tangeman, kendilerini Sosyal Mühendislik Girişimi olarak adlandırılan kripto hırsızlık çetesine üye olmaktan suçlu bulundu. Çete, Ekim 2023 ile Mayıs 2025 arasında 260 milyon dolardan fazla para çalmakla suçlanıyor. Savcılık, zanlıların ele geçirdikleri veri tabanlarını kullanarak kripto para zenginlerini hedef aldıklarını, kendilerinin kripto para borsası olduğuna kurbanları inandırdıklarını ve kurbanları kripto para transferi yapma konusunda ikna ettiklerini ileri sürüyor.

Büyük çoğunluğunu ABD’de yaşayan genç erkeklerin oluşturduğu çete üyeleri, çaldıkları kripto paraları özel jetlere, lüks arabalara ve gittikleri gece kulüplerinde vermek için aldıkları pahalı çantalara harcadıklarını söyledi.

Hatta bazı çeteler, kripto paraların saklandığı ‘kasaların’ anahtarlarının bulunduğu donanımları çalmak için evlere baskın düzenliyor. Hırsızlık ve gasp olayları o kadar arttı ki bu saldırılara artık kripto zincir topluluğunda “İngiliz anahtarı saldırıları” (wrench attacks) ismi veriliyor çünkü saldırganların kurbanları İngiliz anahtarıyla tehdit ettiği ileri sürülüyor.

BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kripto para dolandırıcıları geçen yıl nisan ayında İspanya’da bir eve baskın düzenleyerek evde yaşayan karı-kocayı rehin aldı. Olayda erkek rehine hayatını kaybetti. Fransa’da da benzer birçok olay yaşandı. Bunlardan birinde kurbanın kaçırılması girişimi çevredekiler tarafından kayda alındı.

Fransa’da geçen sene yaşanan bir başka olayda ise Ledger isimli kripto para güvenlik şirketinin kurucu ortağı David Balland, evinde eşiyle birlikte rehin alındı. Çift günler sonra kurtarıldı ancak olay sırasında David Balland’ın parmağı kesildi.

Geçen ay da Oxford’dan Londra’ya arabasıyla seyahat eden bir adam maskeli bir grup tarafından durduruldu. Soyguncular, adamı 1,5 milyon sterlin değerindeki kripto parasını kendilerine transfer etmeye zorladı. Olay sonrasında altı kişi göz altına alındı.

Blockzincir istihbarat firması TRM Labs'ın İngiltere Kamu Sektörü İlişkileri Direktörü Phil Ariss söz konusu olaylara ilişkin değerlendirmesinde, amaçlarına ulaşmak adına şiddeti kullanmaya alışkın suç örgütlerinin kripto paraya yönelme eğiliminin her zaman yüksek olduğunu dile getirdi. Ariss, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çaldıkları varlıkları aklayabilmek ya da nakde çevirebilmek için uygun bir yol olduğu sürece, bir suçlu için hedefin değerli bir saat ya da kripto cüzdanı olması çok da fark etmiyor. Kripto paralar artık tamamen ana akımda yer alıyor. Haliyle bizlerin fiziksel tehdit ve soygun anlayışımızın da buna göre gelişmesi gerekiyor.”

BITCOIN MİLYONERLERİNİN SAYISI DAHA DA ARTTI

Kripto güvenliği firması Haven’in kurucusu Matthew Jones, Bitcoin milyonerlerinin artmasıyla ve hedef listesinin giderek uzamasıyla veri meselesinin bir soruna dönüştüğüne işaret etti.

BBC’nin görüştüğü bir hacker’a göre, bu olaya en büyük örneklerden biri, Gucci ve Balenciaga gibi lüks markaların çatı şirketi Kering’de yaşanan veri ihlali. Çünkü çalınan bu verilerde müşterilerin isimleri ve iletişim bilgilerinin yanı sıra bu markaların mağazalarında ne kadar para harcadığı bilgisi de yer alıyor.

Hacker, BBC’ye yaptığı açıklamada, en çok para harcayanları hedefleyebilmek için söz konusu listeye 300 bin dolar ödediğini dile getirdi. Söz konusu kişinin, bu bilgilerle birlikte başka çalıntı verileri de kullanarak, Coinbase kullanıcılarından en az 1,5 milyon dolar değerinde kripto çaldığı iddia ediliyor.

BBC’ye elinde çalıntı veriler olduğunu doğrulayan ve bir mağdurdan geldiğini söylediği 700 bin dolar değerinde Bitcoin’i olduğuna dair kanıtlar sunan hacker, şu iddiaları ileri sürdü:

“Çalıntı veri tabanlarını alıyorum ve bu verileri diğer çalıntı verilerle karşılaştırarak, zenginlerin telefon numaralarına ve e-posta adreslerine bakıyorum. Hala listeyi inceliyorum ve paramı çok hızlı bir şekilde üç katına çıkardım.”

BBC’nin ABD’de bir üniversitede öğrenci olduğu bilgisinden fazlasını edinemediği hacker, kendisini bir hacker ya da dolandırıcı olarak görüp görmediği sorusuna ise, “İkisi de değil, ben sadece para kazanmakla ilgileniyorum” dedi.

