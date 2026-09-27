700 bin kişi katıldı… Papa’dan Paris’te dev açık hava ayini

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Dört günlük Fransa ziyaretinin ikinci gününde Papa, sabah saatlerinde göçmenlere destek veren bir merkezi ziyaret ederek farklı insanların “onur ve barış içinde birlikte yaşayabileceğini” söyledi. Daha sonra Paris Katolik Enstitüsü’ne giden Papa burada din adamları ve yeni vaftiz edilenlerle bir araya geldi, Fransız Katoliklerden seküler bir toplumda inançlarını sürdürmelerini istedi. Günün en büyük etkinliği ise Concorde Meydanı’ndaki ayin oldu. Papa, ayin öncesinde papamobiliyle Champs-Elysees’de kalabalığın arasından geçti. Papa Leo Zafer Takı’nın altından geçerken yol boyunca toplanan kalabalıklar “Leo, Leo” sloganları attı. Papa güzergâh üzerinde birkaç kez durarak bebekleri kutsadı. Yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ayin için Concorde’a özel bir sunak kuruldu ve kalabalığın töreni izleyebilmesi amacıyla çok sayıda ekran yerleştirildi. Kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alınırken helikopterler havada dolaştı, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Cuma günü Papa ile bir araya gelen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, programdaki ayinlerin hiçbirine katılmadı. Concorde’daki ayinde Macron’u eşi Brigitte Macron ve Başbakan Sebastien Lecornu temsil etti.