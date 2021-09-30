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70 yıl sonra ilk vaka! Yarasa tarafından ısırılan adam kuduzdan öldü

#Yarasa#Kuduz#ABD
70 yıl sonra ilk vaka Yarasa tarafından ısırılan adam kuduzdan öldü

ABD'nin Illinois eyaletinde odasında bir yarasayla uyanan adam kuduzdan öldü. Adamın günlerce boyun ağrısı, baş ağrısı, parmaklarında uyuşma, kollarını kontrol etmede zorluk ve konuşma güçlüğü çektiği belirtildi. Bunun yaklaşık 70 yıl sonra Illinois'de görülen ilk kuduz vakası olduğu açıklandı.

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Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, Illinois'de 80 yaşlarındaki bir adamın, odasında bulduğu yarasa tarafından enfekte olduktan yaklaşık bir ay sonra kuduzdan öldüğü ve bunun da eyalette 1954'ten bu yana görülen ilk kuduz vakası olduğu belirtildi.

TEDAVİYİ REDDETTİ

Illinois Halk Sağlığı Departmanı vahşi yaşam uzmanlarının adamın evinde bir yarasa kolonisi bulduğunu, yarasanın kuduz testi pozitif çıktıktan sonra, adamın tedaviyi reddettiğini duyurdu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, laboratuarında test ettikten sonra teşhisi doğruladı.

Virüse maruz kaldıktan yaklaşık bir ay sonra, adam boyun ağrısı, baş ağrısı, parmaklarında uyuşma, kollarını kontrol etmede zorluk ve konuşma güçlüğü çekmeye başladı. Yetkililerin tüm ısrarlarına rağmen tedavi olmayan adam hayatını kaybetti.

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AŞI HAYAT KURTARIYOR

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CDC'ye göre kuduz virüsü, enfekte bir hayvanla doğrudan temas yoluyla bulaşıyor, ve sonrasında merkezi sinir sistemine saldırarak tedavi olmaksızın ölüme yol açabilecek bir beyin hastalığına neden oluyor.

Dr. Ngozi Ezike , "Kuduz, hastalıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip, ancak, kuduzlu bir hayvanla temas ettikten sonraki tedavi hayat kurtarıyor.” şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde insan kuduz enfeksiyonları nadir görülüyor ve her yıl bir ila üç vakanın rapor ediliyor. Yine de her yıl, tahminen 60.000 Amerikalı riskli temas sonrası aşılanıyor.

DİŞLERİ KÜÇÜK, ISIRIKLARI FARK EDİLEMİYOR

Halk sağlığı yetkilileri, yarasaların dişlerinin çok küçük olması ve ısırık izinin kolaylıkla görülememesinden dolayı olası bir temas halinde insanların fark edemeyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Eyalet sağlık bakanlığı, yarasayla temas etmiş kişinin, kuduz testi yapılana kadar yarasayı bırakmamasını ve temas sonrası acilen en yakın yerel sağlık merkezine ulaşmasını tavsiye ediyor.

VAKALARIN ÇOĞU YARASA KAYNAKLI

ABD'deki kuduz vakalarının çoğunun yarasalardan kaynaklandığı belirtiliyor. 2019 tarihli CDC raporuna göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 10 kuduz vakasından yedisi yarasa kaynaklı.

Araştırmacılar, 1938'den 2018'e kadar 80 yıl boyunca ABD'deki kuduz eğilimlerini inceledi. 1960 yılına kadar birincil kaynağın köpek ısırıkları olduğu, lakin bu tarihten sonra çoğu enfeksiyonun kaynağının, vahşi yaşam türlerinin, özellikle de yarasa ısırıklarının olduğu tespit edildi.

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ABD'deki kuduz ölümlerinin sayısı 1940'larda yılda 30 ila 50 arasında iken şimdilerde ölüm oranı yılda bir ila üç ölüme düştü. Bu, ev hayvanlarının rutin aşılanmasının ve temas sonrası tedavinin olmasından kaynaklanıyor.

 

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