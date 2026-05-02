70 yaşında 168 çocuğu var! Tıp dünyasını alt üst etti... O, biyolojik bir mayın tarlası

Haberin Devamı

Emekli matematik öğretmeni Clive Jones'un evindeki şömine rafı, üç çocuğu ve dokuz torununa ait aile fotoğraflarıyla dolu; ancak Jones, bunun çocuklarının sadece küçük bir bölümünü temsil ettiğini söylüyor.

Çünkü Clive, bir sperm bağışçısı. Son 12 yılda, iddiasına göre, ülke çapında otomobiliyle seyahat ederek kadınlara ücretsiz sperm bağışında bulunarak 168 çocuğun babası olmuş.

Clive’in yaptığı hem hukuken hem de sağlık açısından risklerle dolu olsa da şaşırtıcı sayıda kadın riskleri görmezden gelmeye istekli görünüyor. Bunun en önemli sebebi ise Clive’in bu işi ücretsiz yapıyor olması.

GAZETEDE OKUDUKLARINDAN İLHAMLA BAĞIŞÇI OLDU

2014 yılında gazetede bir başka sperm donörü hakkında okuduğu bir haber, o zamanlar 50’li yaşlarının sonlarında olan Clive Jones’u kendi hizmetlerini sunup sunamayacağını araştırmaya yöneltti.

Haberin Devamı

Clive, "Bazı bağışçıların sadece insanlarla cinsel ilişkiye girmek istediği anlaşılıyordu. Bu kesinlikle bana göre değildi. Ben sadece insanların hamile kalmasına yardımcı olmak istedim” dedi.

Clive fikrini karısıyla paylaştı; karısı başlangıçta bu fikirden memnun değildi ama Clive kararlıydı.

Çift yakın zamanda ayrıldı, ancak Clive Daily Mail'e verdiği demeçte iyi ilişkilerini sürdürdüklerini ve bunun sperm bağışlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

Clive'ın ilk adımı, anne olmak isteyen kadınların sperm bağışçısı aradığı bir Facebook grubuna üye olarak profilini oluşturmak oldu. Profilinde uzun boylu, sağlıklı, aktif, üniversite mezunu ve zaten sağlıklı çocukları olduğunu belirten Jones, kısa süre içinde birçok kadından talep almaya başladı.

Clive, "Grupta profil resminiz oluyor ve kendiniz hakkında biraz bilgi veriyorsunuz. İnsanlar belirli bir günde belirli bir donör istediklerini yazıyorlar ve donör de yanıt veriyor” diye anlattı.

Profilini yayınladıktan birkaç gün sonra, Tamworth'daki evine çok yakın bir adresten ilk isteğini aldı. 12 yıl önce gönderilen bu mesaj, Clive'ın 58 yaşında ilk donör çocuğuna sahip olmasına yol açtı.

"İnsanlar gün ve saat belirterek bağışçı arıyor, ben de yanıt veriyorum" diyen Jones, bağış sürecini son derece basit bir yöntemle yürütüyor.

Haberin Devamı

Donör sperm bir şırınga içinde veriliyor. Clive tek şartını ise şöyle anlattı:

“Kadınların yumurtlama kiti testi kullanmalarını istiyorum. Böylece yumurtlama döneminde olduklarını ve ayın en verimli zamanında olduklarını bilebiliriz; çünkü kimsenin vaktini boşa harcamak istemiyorum.”

BİR KADINA BEŞ KERE DONÖR OLDU

Clive'ın anne olmasına yardımcı olduğu kadınlardan bazıları, başka çocukları olması için de kendisiyle iletişime geçti. Kadınlar bunu, ilk çocuklarının kardeşlerinin de aynı babadan olması, akrabalık bağlarının var olması için yapıyordu.

Clive, “Bir kadın benim beş çocuğumu da yanında büyütüyor” dedi.

Daily Mail, bu kadınlardan bazılarıyla görüşerek onun bağış yoluyla çocuk sahibi olduğunu doğruladı.

Haberin Devamı

KONTROLSÜZ BAĞIŞ ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Clive bu durumu 'başkalarına yardım etme' arzusu olarak anlatsa da uzmanlara göre İngiltere'nin doğurganlık düzenleyicisi İnsan Döllenmesi ve Embriyoloji Kurumu (HFEA) tarafından belirlenen kuralların dışında yapılan denetimsiz sperm bağışı etik ve sağlık açısından endişeler doğuruyor.

Cleveland Clinic London'da görevli androloji uzmanı Dr. Rowland Rees, "Denetimsiz sperm bağışının ilk bariz tehlikesi enfeksiyon bulaşmasıdır" dedi ve ekledi:

“Düzenli kliniklerde (IVF merkezlerinde) bağışlanan spermler; HIV, hepatit, sifiliz (frengi) ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar için taranır. Jones gibi bireysel bağışçılarda bu taramalar yoktur. Bu hastalıklar anneye bulaşabilir, bebeğe geçebilir, düşük riskini artırabilir veya bebekte kalıcı sağlık sorunlarına yol açabilir.”

Haberin Devamı

Kliniklerde ayrıca bağışçının ailesindeki hastalık geçmişi (kanser, kalp hastalıkları, kistik fibrozis gibi) detaylıca incelenir. Kayıt dışı bağışlarda bu güvenlik ağı tamamen yoktur.

Dr. Ravina Bhanot, kliniklerde spermin özel işlemlerden geçirilerek (yıkama yöntemiyle) kalitesiz hücrelerden ve enfeksiyon taşıyabilecek sıvılardan arındırıldığını, evde yapılan basit yöntemlerde bu teknolojik temizliğin mümkün olmadığını söyledi.

Klinikler ayrıca katı bir yaş politikası uyguluyor; NHS'ye göre, düzenlenmiş kliniklerde sperm bağışı için yaş aralığı 18 ile 45 arasındadır.

Dr. Bhanot, "Yaşla birlikte azalan sadece kadınların doğurganlığı değildir, erkeklerin de doğurganlığı azalıyor. Çünkü yaş ilerledikçe spermdeki genetik mutasyon riski artar; bu da otizm, şizofreni ve düşük yapma riskini yükseltebilir” dedi.

Haberin Devamı

KAZARA AKRABA EVLİLİKLERİ OLABİLİR

Clive gibi denetimsiz ve çok sayıda sperm bağışçısı, diğer son derece endişe verici sorunları da beraberinde getiriyor.

Clive Jones gibi tek bir kişinin 170’e yakın çocuğunun olması, gelecekte bu çocukların birbirlerini tanımadan evlenmeleri gibi biyolojik ve etik sorunları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bir bağışçının en fazla 10 aileye bağış yapması gerektiğini savunuyor.

Dr. Rees, bunun çocuk üzerinde gelecekte yaratacağı psikolojik etkilerden de bahsetti, “Tıbbi sorunların ötesinde psikolojik sorunlar da var; bir donörden dünyaya geldiğinizi ve 170 kardeşiniz olduğunu öğrendiğinizde bu travmatik olabilir” dedi.

Clive, bu konuyu düşündüğünü ve bağış yaptığı kadınlardan bazılarının, bu tür durumların yaşanmasını önlemek için birbirlerini bulabilecekleri çevrimiçi bir grup kurduklarını söyledi.

HUKUKİ BİR MAYIN TARLASI

Uzmanlar, bu sürecin sadece sağlık değil, ciddi hukuki sorunları da beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Mevcut yasalara göre, sperm donörü kullanılarak dünyaya gelen bir çocuk 18 yaşına geldiğinde, yasal olarak donörünü bulma hakkına sahip olur.

Eğer bir kişi 1 Nisan 2005'ten sonra kan bağışı yaptıysa, bağış yapan çocuğun bağış sırasında kullanılan tam adını ve adresini, bağış yapılan merkezi ve HFEA'nın elinde bulunan diğer bilgileri talep etme hakkı vardır.

İngiliz yasalarına göre, biyolojik bağışçı bazı durumlarda çocuğun ‘yasal babası’ sayılabilir. Bu da bağışçının nafaka yükümlülüğü doğurması, ileride çocuğun mirastan pay istemesi veya bağışçının çocuğun velayetine dair hak iddia ederek davalar açması gibi karmaşık sorunlara yol açabilir.

Avukat Natalie Gamble, resmi olmayan sperm bağışçıları için yasal korumanın çok az olduğunu söyledi, “Birçok durumda bağışçı yasal babadır, bu da potansiyel nafaka ödemeleri ve vefat etmesi durumunda mirasından pay talep edilmesi anlamına gelir. Annenin farkında olmayabileceği şey ise, donörün çocukla ilgili hak iddia edebilme olasılığıdır ki bu da uzun süren mahkeme davalarına yol açabilir” ifadelerine yer verdi.

NEDEN İNSANLAR BU RİSKİ GÖZE ALIYOR?

Düzenli bir klinikte sperm bağışı/IVF (tüp bebek) tedavisi görmek, yaklaşık 850 ila 1.500 sterlin arasında değişiyor. Ayrıca kliniklerde uzun bekleme listeleri ve katı prosedürler bulunuyor. Birçok insan, maddi imkansızlıklar veya zaman darlığı nedeniyle ‘ücretsiz’ ve ‘hızlı’ olduğu için bu yöntemi tercih ediyor.

"Hiçbir zaman para istemedim ve asla istemeyeceğim" diyen Clive, doğumdan sonra annelere çiçek ve benzeri bir hediye gönderiyor, ancak aile veya çocuk istemediği sürece hiçbir şekilde iletişim kurmuyor.

Clive, “Bazıları çocuk büyüdükçe fotoğraflarını gönderiyor, bazıları göndermiyor. Bu onların tercihi. Benim hakkımda soru sormaları ya da hiçbir şey bilmek istememeleri umurumda değil. Ben sadece donörüm” dedi.

Clive, tüm endişelerin farkında olduğunu ancak kendi bildiğini okumaya devam etmeyi tercih ettiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Özel tüp bebek ve sperm bankaları çok pahalı ve aşılması gereken çok fazla engel var; bu yüzden insanların 'doğru' yolu izleyip kliniklerden taramadan geçmiş bir donör kullanmayı karşılayamamaları şaşırtıcı mı? Herkesin bunu yapacak imkânı yok. İnsanlara her zaman sağlık geçmişimi anlatırım; eşim dışında kimseyle cinsel ilişkiye girmedim, bu yüzden cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonum veya genetik hastalığım yok. Kendi sağlığıma ve çocuklarımın sağlığına bakarak, sağlıklı olduğumuzu biliyorum. İnsanların çocuk sahibi olma hayallerini gerçekleştirdiğini görmek bana mutluluk veriyor. Ben sadece bir bağışçıyım.”

Anlaşılan o ki Clive'ın sperm bağışlamayı bırakma planı yok.

Ancak uzmanlar, bu ‘iyilik’ görüntüsünün altında yatan tıbbi ve hukuki gerçeklerin, birçok aile için ömür boyu sürecek pişmanlıklara dönüşebileceği konusunda uyarmaya devam ediyor.