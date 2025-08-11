70 itfaiyeci müdahale etti: 4'ü çocuk 6 kişi öldü

Güncelleme Tarihi:
ABD'nin Baltimore kenti yakınlarındaki evde yangın çıktığı ve bir kişinin alevlerden kaçmayı başardığı bildirildi.
Yaklaşık 70 itfaiye görevlisi, bir saatten fazla mücadele ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Tragic Waldorf Fire Claims Six Lives, Including Four Children— Maryland State Fire Marshal (@MarylandOSFM) August 11, 2025
DSFMs, @ATFBaltimore, @CCSOMD worked throughout the day Sunday to determine the cause of a devastating Sunday morning fire in Waldorf.
More information, including OSFM news release https://t.co/raeHc8KMRr pic.twitter.com/yTjuLPZNoB
Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi de hastaneye kaldırıldı.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.