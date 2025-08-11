×
70 itfaiyeci müdahale etti: 4'ü çocuk 6 kişi öldü

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 10:27

ABD'nin Maryland eyaletinde evde çıkan yangına, 70 itfaiye görevlisi müdahale etti. Bir saatten fazla mücadele edilerek kontrol altına alınan yangında, 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Baltimore kenti yakınlarındaki evde yangın çıktığı ve bir kişinin alevlerden kaçmayı başardığı bildirildi.

Yaklaşık 70 itfaiye görevlisi, bir saatten fazla mücadele ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında, 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi de hastaneye kaldırıldı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

