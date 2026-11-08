70 bin çadırı su bastı… Gazzelinin derdi bitmiyor

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Gazze Hükümet Medya Ofisi, ilk 12 saatte oluşan hasarın yaklaşık 3 milyon dolara ulaştığını bildirirken Sivil Savunma ekipleri, 10 saatte yaklaşık 1500 yardım çağrısı aldıklarını ve bazı barınma alanlarında su seviyesinin 30-40 santimetreye yükseldiğini açıkladı. Yağışlar yatak ve battaniyeleri kullanılamaz hale getirirken, hasarlı binaların çökme riskini artırdı. Çöken duvarlar nedeniyle yaralananların da bulunduğu bildirildi. Gazze Valiliği Sivil Savunma Müdürü Raid el-Dahşan, ekiplerin müdahale kapasitesinin yetersizliğine dikkati çekerek, “Sivil Savunma’nın elinde tek bir branda, tek bir çadır bile yok. Yalnızca hayat kurtarmaya çalışıyoruz ama bu yeterli değil” dedi. Su baskını nedeniyle Şifa Hastanesi’nin acil servisi de yaklaşık 4 saat hizmet dışı kaldı. Sağlık yetkilileri, yağmur suyuna karışan kanalizasyonun çadırlarda salgın hastalık riskini artırdığı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, kışlık barınma malzemeleri, ağır iş makineleri ve insani yardım finansmanının artırılması çağrısı yaptı.

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