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7 yıl arayla ikinci evlat acısı

#Nick Cave#Jethro Lazenby#Şizofreni
7 yıl arayla ikinci evlat acısı

Dünyaca ünlü müzisyen Nick Cave’in en büyük oğlu Jethro Lazenby’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Nick Cave, 7 yıl önce bir kaza sonucu hayatını kaybeden diğer oğlu Arthur’un ardından bir kez daha evlat acısıyla sarsıldı.

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Avustralyalı şarkıcı Nick Cave’in 31 yaşındaki oğlu Jethro Lazenby’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Basına yaptığı açıklamayla oğlunun vefatını duyuran Nick Cave, “Çok üzülerek doğruluyorum ki oğlum Jethro hayatını kaybetti. Ailemizin mahremiyetine özen gösterirseniz minnettar oluruz” dedi.

ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ

Sanatçının oyunculuk, modellik ve fotoğrafçılık yapan oğlu Jethro Lazenby geçen ay annesi Beau Lazenby’ye saldırdığı iddiasıyla tutuklanmış ve hâkim karşısına çıkmıştı. Avustralya’nın Melbourne kentinde yapılan ilk duruşmada avukatları Lazenby’ye şizofreni teşhisi koyulduğunu ve yargılamanın buna göre yapılması gerektiğini iddia etmişti. 5 Mayıs’ta serbest bırakılan Lazenby, 2 yıl boyunca annesine yaklaşmaktan men edilmişti. Jethro Lazenby 2018 yılında da kız arkadaşına saldırmaktan hüküm giymiş ve bir süre cezaevinde kalmıştı. Lazenby’nin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Dört erkek çocuğu bulunan Nick Cave’in diğer oğlu Arthur Cave de 7 yıl önce 15 yaşındayken Brighton’da uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti.

KARANLIKLAR PRENSİ

“The Bad Seeds” adlı grubuyla birlikte yaptığı çalışmalarla müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Nick Cave’in, hayatında başka trajediler de var. “Karanlıklar Prensi” olarak anılan Cave, henüz 19 yaşındayken trajik bir kaza sonucu babasını kaybetmişti. Birçok müzik eleştirmeni Nick Cave’in karamsar bakış açısını bu olayla bağdaştırıyor ve müzisyenin bu acılardan ilham aldığı düşünülüyor.

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#Nick Cave#Jethro Lazenby#Şizofreni

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