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7 yeni doğmuş bebeği öldürmüştü, katil hemşire için karar! Evinden çıkan notlar şoke etti: 'Asla evlenemeyeceğim'

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#İngiltere#Hemşire#Bebek
7 yeni doğmuş bebeği öldürmüştü, katil hemşire için karar Evinden çıkan notlar şoke etti: Asla evlenemeyeceğim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 16:54

Mahkeme İngiltere’nin Chester kentinde yedi bebeği öldürmekle ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Lucy Letby için kararını verdi.

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2015-2016 yılları arasında İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Countess of Chester Hastanesi'nde çalıştığı sırada beş erkek ve iki kız bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan 33 yaşındaki Lucy Letby için karar verildi.

BEBEKLERİN İNSÜLİN İLE ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl hastanenin yenidoğan servisindeki bebek ölümlerinin 18 ay içinde şüpheli bir artış göstermesi ile inceleme başlatan yetkililer 2015’in ortalarından 2016’nın ortalarına kadar iki bebeğin insülin ile öldürüldüğünü, 2 bebeğin de insülin ile zehirlendiğini ancak sağlık çalışanlarının çabası ile son anda kurtarıldığını keşfetti. Olayın baş şüphelisi yoğun bakım hemşiresi Lucy Letby'di.

7 yeni doğmuş bebeği öldürmüştü, katil hemşire için karar Evinden çıkan notlar şoke etti: Asla evlenemeyeceğim

KAN DONDURAN DETAYLAR...

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Soruşturma genişledikçe tüm İngiltere'nin kanını donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı. Hemşire Letby'nin 5 erkek ve iki kız bebeği öldürdüğü, diğer bebeklerin de kan dolaşımlarına ya da veya besleme tüplerine hava, süt ve diğer sıvıları enjekte ettiği iddia edildi.

7 yeni doğmuş bebeği öldürmüştü, katil hemşire için karar Evinden çıkan notlar şoke etti: Asla evlenemeyeceğim

Hemşirenin gözaltına alındığı anlar polis kamerasında...

İDDİALARI REDDETTİ, EVİNDE BULUNAN NOTLAR ELE VERDİ

33 yaşındaki hemşire hakkındaki iddiaları reddetse de polisin evinde yaptığı aramada kendi el yazısı ile yazılmış dikkat çeken notlar bulundu.

Bu notlarda "Ben kötüyüm, korkunç bir insanım, yaşamayı hak etmiyorum. Onları bilerek öldürdüm çünkü onlara bakacak kadar iyi değilim. Asla çocuğum olmayacak veya evlenmeyeceğim" ifadeleri dikkat çekti.

7 yeni doğmuş bebeği öldürmüştü, katil hemşire için karar Evinden çıkan notlar şoke etti: Asla evlenemeyeceğim

Hemşirenin yazdığı ve hakkında delil olarak kullanılan notlardan biri

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Katil hemşirenin davası yaklaşık bir yıldır devam ederken, jüri üyeleri 22 gün süren görüşmeler sonrası Letby'i suçlu buldu. Hemşire kararın açıklanması ile gözyaşlarına boğulurken, savcılar kadının evinde bulunan notların itiraf kabul edildiğini ve hemşirenin şüpheli tüm vakalarda görev başında olduğunu belirttiler.

7 yeni doğmuş bebeği öldürmüştü, katil hemşire için karar Evinden çıkan notlar şoke etti: Asla evlenemeyeceğim

HAYATININ KALAN KISMINI PARMAKLIKLAR ARKASINDA GEÇİRECEK

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Savunma avukatı müvekkilinin işini seven, çalışkan bir Hemşire olduğunu ve hakkında yeteli delil olmadığını iddia etse de İngiliz medyası kadının hayatının kalan kısmını parmaklıklar ardında geçireceğini yazdı.

7 yeni doğmuş bebeği öldürmüştü, katil hemşire için karar Evinden çıkan notlar şoke etti: Asla evlenemeyeceğim


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#İngiltere#Hemşire#Bebek

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