7 yaşındaki çocuğun son pozu: Bu fotoğraftan dakikalar sonra zehirlenip hayatını kaybetti

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7 yaşındaki Arthur Emanuel Bitencourt'un iki başparmağını kaldırarak verdiği son pozu bugün dünya basınının en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yürek burkan fotoğraf yol kenarına bırakılan inşaat malzemelerinin içinde oynayan çocuğun son anlarıydı. Fotoğraf çekildikten dakikalar sonra fenalaşan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

POZU VERDİKTEN BİR KAÇ DAKİKA SONRA ZEHİRLENDİ

Olay 3 Ağustos günü Brezilya'nın güneyinde yer alan Parana eyaletinde gerçekleşti. Piranga'daki ailesinin mülkünün yakınına bırakılan inşaat malzemeleriyle oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk kireçtaşı tozunun içine girdi ve çok konuşulan pozunu verdikten sadece bir kaç dakika sonra zehirlendi.



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Söz konusu tozun zehirli olduğunu bilmediklerini öne süren aile sağlık ekipleri ile iltişime geçti ancak küçük Arthur kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorlar çocuğun ölüm nedeninin soluduğu zehirli toz olduğunu söylediler.

AMCASI AİLELERİ UYARDI

Aile aldıkları acı haber karşısında yıkılırken, Arthur'un amcası Romaldo Bitencourt, trajik fotoğrafı Facebook'ta paylaştı ve insanları kireçtaşı tozunun tehlikelerine karşı uyardı.

"Arthur'un bu fotoğrafı, oyun oynarken kireçtaşı solumasının neden olduğu trajik ölümünden birkaç dakika önce çekildi" diyen amca birlikte geçirdikleri 7 yıl için tanrıya minnettar olduğunu vurguladı.



7 yaşındaki çocuğun ölümü bugün sadece yerel basında değil, dünya çapında dikkat çekti. İngiliz Dailymail gazetesi söz konusu tozun çoğunlukla inşaatlarda ve topraklarının verimini artırmak isteyen çiftçiler tarafından kullanıldığına dikkat çekti ve tehlikeli maddeye maskesiz ve eldivensiz yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

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KANSERE VARAN SORUNLARA NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar söz konusu maddeye maruz kalınmasının ciddi akciğer sorunları, kanser, cilt tahrişi ve göz hasarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunurken, kireçtaşı tozu kaynaklı zehirlenmeler nefes darlığı ve şiddetli öksürük ile kendini belli ediyor.



7 yaşındaki Arthur Emanuel Bitencourt olaydan bir gün sonra toprağa verilirken, polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.