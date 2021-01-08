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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

7 yaşında, ülke tarihinin en genç şampiyonu! Başarısının sırrını paylaştı

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7 yaşında, ülke tarihinin en genç şampiyonu! Başarısının sırrını paylaştı
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Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, halterde 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı ulusal şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşayan Kanada uyruklu 7 yaşındaki halterci Rory van Ulft başarısıyla profesyonel haltercilere taş çıkarttı.

Van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı halter ulusal şampiyonu olarak ABD’nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu.

Halterden önce jimnastik eğitimi alan Ulft şampiyonluğun sırrını inanmak, azmetmek ve çalışmak olarak nitelendirerek, "Halter yapmaya başlayan yeni çocukların beni izlediklerini duymayı seviyorum. Umarım halter yapmak isteyen tüm çocuklara ilham verebilirim. Şampiyonluğumun yaşıtlarıma örnek olmasını diliyorum" dedi.

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