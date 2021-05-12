7 öğrenci ve 2 öğretmen öldü

10 günlük mayıs tatili sonrasında meydana gelen kanlı baskın, tüm Rusya’yı şoke etti. Kazan şehrindeki okul baskını dün sabah saat 10.00 civarında 157 No’lu Lise’de yaşandı. İlnaz Galaviev, içi silah ve patlayıcı dolu iki çantayla okula giriş yaptı. Kapıdaki güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren saldırgan ilk olarak yaklaşık 3 kilo TNT gücünde el yapımı bombayı yerleştirdi. Saniyeler sonra infilak eden bomba üç katlı okul binasının giriş katını savaş alanına çevirdi.

YARI OTOMATİK SİLAH

Patlamanın ardından lise öğrencilerinin bulunduğu üçüncü kata çıkan saldırgan, yasal olarak edindiği yarı otomatik silahla öğrenci ve öğretmenleri kurşun yağmuruna tuttu. 40 dakika kadar devam dehşet sonrasında polis, saldırganı okul bahçesinde canlı ele geçirdi. Bazı internet sitelerine göre Galaviev’in ilk sözü “Ben Tanrı’yım. Dünyada temizlik yapıyorum” olmuş. Saldırgan lisenin eski öğrencilerindenmiş.

PUTİN, ‘SİLAH YASASINI DEĞİŞTİRİN’ EMRİ VERDİ

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkedeki silah yasasını gözden geçirme talimatı verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Putin’in talimatları gereği bu durum en yakın zamanda köklü biçimde değişecek” dedi. Öte yandan Türkiye Dışişleri, Kazan’daki silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için Tataristan halkına başsağlığı diledi.

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