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7 Azerbaycan askeri şehit oldu

#Azerbaycan#Ermenistan#İtidal
7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan ordusu sınırdaki Kelbecer ve Laçin bölgelerinde Azerbaycan mevzilerine saldırdı. 7 Azerbaycan askeri şehit oldu. Bakü, “Şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı. ABD ve AB’den itidal çağrısı geldi.

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ERMENİSTAN’ın önceki gün sınırdaki Kelbecer ve Laçin bölgelerinde gerçekleştirdiği provokasyon sonucu 7 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucu Umud Niftaliyev, Orhan Cabbarov, Natig Aliyev, Elçin Agayev, Emin Alizade, Elçin Aliyev ve Murad Halilov’un şehit olduğunu, 10 askerin ise yaralandığını bildirdi.

‘KARŞILIK VERİLECEKTİR’

Açıklamada, Ermenistan’ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, önceki akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi. Provokasyon, 15 Kasım’da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Savunma Bakanı Arşak Karapetyan’ı görevden alarak, yerine Başbakan Yardımcısı Suren Papikyan’ı atamasını izliyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da, Ermenistan ordusunun sınırda yaptığı saldırıları kınadı. Ermenistan ordusu 16 Kasım’da sınırda bazı yüksek yerleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu da operasyon başlatarak Ermenistan’ın saldırılarını önlemişti. Rusya’nın devreye girmesiyle çatışmalar durmuş, ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan ordusu, 10 Kasım 2020’de 44 gün süren savaştan sonra yaklaşık 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında olan Dağlık Karabağ topraklarının büyük bölümünü kurtarmıştı.

7 Azerbaycan askeri şehit oldu

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SALDIRIYA TEPKİLER... BATI: İTİDAL GÖSTERİLMELİ

ABD: GERİLİM AZALTILMALI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı olduklarını, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdıklarını açıkladı.

AB: MÜZAKERE SÜRMELİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülke sınırında can kayıplarına da neden olan çatışmalardan endişe duyulduğu belirtildi.

İRAN: ENDİŞELİYİZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, “itidal” çağrısında bulundu. Hatibzade, yaşanan gerginlik nedeniyle “endişeli olduklarını” belirterek, iki ülkeyi de “anlaşmazlığı daha fazla büyütmemeye” davet etti.

BM: TIRMANMAMALI

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, taraflara anlaşmaya bağlı kalma ve sorunları barışçıl bir şekilde ele alma ve itidal çağrısında bulundu.

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#Azerbaycan#Ermenistan#İtidal

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