7 ay sonra serbest kaldı: El Şifa başhekimi işkenceyi anlattı

Haberin Devamı

Hastanenin Hamas tarafından operasyon merkezi olarak kullanılmasına izin verdiği iddiasıyla tutuklanan El Şifa müdürü Dr. Muhammed Ebu Salmiye, gözaltında geçirdiği süre boyunca işkenceye maruz kaldığını anlattı.

ÜÇ KEZ YARGILANDI

Salmiye, kasım ayında İsrail ordusunun Şifa Hastanesi’ne saldırıları sırasında, yaralıları taşıyan Birleşmiş Milletler konvoyuyla şeridin güneyine seyahat ederken tutuklandı. İsrail hükümeti, Gazze’nin en büyük tıbbi kompleksi olan Şifa’nın, Hamas tarafından karargâh olarak kullanıldığını öne sürse de kanıt sunamadı. Ebu Salmiye’ye, üç kez mahkemeye çıkarılmasına rağmen herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

GÜNDE BİR EKMEK

Salıverildikten sonra Gazze’de konuşan Salmiye, diğer mahkûmlarla birlikte kendisinin de işkenceye ve saldırıya maruz kaldığını belirterek bu saldırılardan birinde başparmağının kırıldığını anlattı. “İki ay boyunca hiçbir mahkûm günde bir somun ekmekten fazlasını yemedi. Her mahkûm yaklaşık 30 kilo kaybetti ve birçok mahkûm sorgu merkezlerinde öldü” dedi.

Haberin Devamı

KARAR İSRAİL’İ KARIŞTIRDI

55 Filistinlinin serbest bırakılması İsrail’de siyasi krize yol açtı. Mahkûmların, “kimin sunduğu açıklanmayan” bir dilekçenin ardından Yüksek Mahkeme’nin verdiği kararla serbest kaldığı belirtilirken medyada “hapishanelerde yer kalmadığı için böyle bir adım atıldığı” haberleri yer aldı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, mahkumları terörist olarak nitelendirerek serbest kalmalarının “ulusal güvenliğin ihlali” olduğunu söyledi. Başbakan Netanyahu, “derhal soruşturma başlatılması emri verdiğini” duyurdu.