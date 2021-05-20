69 yıldır bu makinenin içinde yaşıyor! Sıra dışı bir hayat hikayesi...

ABD’de ortaya çıkan son çocuk felci salgını sırasında hastalığa yakalanan Paul Alexander’ın neredeyse tüm hayatını 'çelik ciğer' olarak da adlandırılan bir makinenin içinde geçirdi.

Bu hava geçirmez cihaz, hastanın boyun çevresini sıkarak ciğerlerine oksijen çekmesine yetecek kadar bir vakum oluşmasını sağlıyor.

CİHAZSIZ NEFES ALAMIYOR

Cihaz düzgün çalışmadığında yaşlı adamın nefes alması imkansız hale geliyor. Alexander, çelik ciğer içerisinde yaşadıklarını, video paylaşım sitesi Youtube’a yüklediği videolarda anlatıyor.

Çocuk felci hastalığı, 1979’da geliştirilen aşı sayesinde ortadan kaldırılmıştı. Alexander, günümüzde hastalık yüzünden felç geçiren ve hayatta kalmak için çelik ciğere muhtaç olan bir avuç insandan biri.

Alexander, ekipman üreticilerinin ve sigorta firmalarının 2015’te bakım kapsamından çıkarttıkları çelik ciğerinin çalışır durumda kalması için otomobil tamircilerine güveniyor.

Yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen Alexander üniversiteye gitti ve bir avukat oldu. İnsanların kendisini gördüğünde dehşete düştüklerini belirten Alexander ağızıyla kalem tutarak kitap yazıyor.

Katıldığı bir YouTube videosunda karşılaştığı zorluklara değinen Alexander şu ifadeleri kullandı;

'Hikayem geçmişinizin ve hatta engelliliğinizin neden geleceğinizi tanımlamak zorunda olmadığının bir örneğidir.'

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