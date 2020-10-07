68'inci yaş günü kutlayan Putin en büyük kaybını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,68'inci yaş günü nedeniyle devlet ajansı Tass’a özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin, ebeveynlerinin vefatının 20 yılda özel hayatındaki en büyük kaybı olduğunu ifade ederek, “Ebeveynlerim vefat etti. Bu yolun hemen başlangıcında. En büyük kaybım. Kadere inanıyorum. Ölümleri kaderdir” dedi.

Öte yandan, Putin'in 68'inci doğum gününde hipersonik Zirkon gemi füzesini test etti. Barents Denizi'nde yapılan denemenin başarılı olduğu açıklandı.