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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.04.2020 - 11:49,Son Güncelleme:

68 yaşında ikiz bebek doğurdu

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68 yaşında ikiz bebek doğurdu
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Nijerya’da 68 yaşındaki Margaret Adenuga, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. Eşi Noah Adenuga (77), “1974’te evlendik. Çocuk sahibi olma isteğimizden asla vazgeçmedik. Sonunda bebeğimiz oldu” dedi.

ijerya’nın Lagos kentinde yaşayan Margaret ve Noah çifti, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. Margaret’in eşi Noah, “1974’de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum” dedi.

‘YÜKSEK RİSKLİ BİR HAMİLELİKTİ’

Sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu ifade ederek, “Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik” diye konuştu.

 

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