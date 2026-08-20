68. yaş gününü sirtakiyle kutladı

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Korfu adasında Yunan müziği eşliğinde eğlenen ailesinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Madonna “Bugün benim doğum günüm! Ye, dua et, sev, iç, dans et, tabak kır, kedileri besle! Tanrıya şükür” notunu düştü. Madonna, doğum günü yemeğinde Dolce&Gabbana’nın 2026 Alta Moda koleksiyonundan, çiçek desenli aplikeler ve yaldızlı nakışlarla süslenmiş bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü şarkıcı 2005’te büyük başarı yakalayan ‘Confessions on a Dance Floor’ albümünün devamı niteliğindeki son albümü ‘Confessions II’yi temmuz ayında yayınlamıştı.