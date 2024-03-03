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68 gün oldu Kate nerede

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Ameliyat#Galler Prensesi
68 gün oldu Kate nerede
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 07:00

Ocak ayında karnından ameliyat olan Galler Prensesi Kate Middleton’ın hâlâ ortaya çıkmamış olması sosyal medyada birçok komplo teorisini gündeme getiriyor.

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ARALIK ayında kamuya açık dört etkinliğe katılan Kate Middleton’ın ocak ayında karnından ameliyat geçirdiği söylenmiş, ancak ayrıntıya girilmemişti. Yine aynı dönemde İngiltere Kralı 3’üncü Charles’ın prostat büyümesi nedeniyle operasyon geçirdiği açıklanmış, ardından da kanser olduğu duyurulmuştu. Charles’ın sağlığıyla ilgili güncelleme yapılırken Kensington Sarayı’nın Kate’in durumuyla ilgili çok az şey paylaşması tepki çekiyor. Ayrıca hafta arasında Kate’in eşi Prens William’ın konuşma yapacağı resmi bir programdan kişisel sebeplerden ötürü son anda çekilmesi soru işaretlerini daha da arttırdı. Dün itibarıyla basında ‘68 gün oldu Kate nerede’ yorumları dikkat çekerken, ameliyat sonrasında komaya girdiğinden operasyon nedeniyle saçlarını kestirmek zorunda kaldığı için ortaya çıkamadığına kadar birçok spekülasyon yapılıyor.

 

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#Kate Middleton#Ameliyat#Galler Prensesi

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