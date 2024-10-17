67 gün denizde sürüklendi: 50 kilo verdi, yeğeni ve kardeşi gözleri önünde öldü! "Tanrı beni kurtarmak için bir melek gönderdi"

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Rusya'da kardeşi ve 15 yaşındaki yeğeni ile birlikte 9 Ağustos'ta ülkenin en doğusundaki Ohotsk Denizi'ne balık avına çıkan ve daha sonra kaybolan 46 yaşındaki Mikhail Pichugin, günler sonra balıkçılar tarafından bulundu.



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine 'Kamçatka açıklarında bir teknenin görüldüğü' ihbarının ardından harekete geçen ekipler 67 gün sonra Pichugin'i kurtardı. Denize açıldığı noktadan yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bulunan Pichugin sağ olarak kurtarılırken birlikte denize açıldığı kardeşi ve yeğeninin teknedeki cansız bedenine ulaşıldı.



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Kurtarma gemisi ile Magadan kenti limanına götürülen ve daha sonra da hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki adamın sağlık durumunun iyi olduğu, hem tıbbi hem psikolojik desteğe başlandığı açıklandı.

46 yaşındaki adamın 67 gün boyunca, denizin ortasında nasıl hayatta kaldığı bugün gelen detaylarla ortaya çıktı. Pichugin ilk açıklamasını tedavi gördüğü hastanede yaptı.



İngiliz Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşmüş adam 'Angel' (Melek)adlı bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Teknedekiler Pichugin dikkat çekmek için teknenin yan tarafına bağlamayı başardığı turuncu can yeleğini fark etti. Yaklaştıklarında şoke eden bir manzara ile karşılaştılar, adamın yanında denize düşmemeleri için özenle sarılıp bağlanmış iki ceset vardı.

Pichugin'in yaptığı açıklamalara göre, balık avına çıktıkları teknenin motoru 9 Ağustos'ta geri dönüş yolunda bozuldu, küreklerden birinin kırılması tekneyi tamamen kontrol edilemez hale getirdi. Yanlarında cep telefonları vardı ancak çekmiyordu, zaten onların da şarjı kısa süre sonra bitti. Sahip oldukları birkaç işaret fişeğini kullanarak kurtarma ekiplerinin dikkatini çekmeye çalıştılar ancak başarısız oldular.



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46 yaşındaki Pichugin, 49 yaşındaki kardeşi Sergei ve 15 yaşındaki yeğeni Ilya ile denizin ortasında çaresiz kalmıştı. Ellerinde sadece bir kaç kutu konserve vardı. Yağmur suyu içerek hayatta kalmaya çalışan aile üyeleri yiyecekleri bitince balık yakalamaya çalıştı, gecenin donduran soğuğunda ise teknede yer alan uyku tulumlarını kullandı ancak bunların hepsi geçici çözümlerdi.

15 yaşındaki Ilya bu duruma daha fazla dayanamadı, teknelerinin denizde sürüklenmesinden sonra birkaç hafta içinde hipotermi ve açlıktan öldü. Babası Sergei ise oğlunun ölümünden 10 gün sonra hayatını kaybetti.

Pichugin kardeşinin oğlunun ölümünden sonra adeta delirdiğini, dengesiz hareketler sergilediğini ve sonunda tekneden atladığını anlattı.



Pichugin kardeşini denizden çıkarıp tekneye geri alsa da o beslenmeyi ve ısınmayı reddetti, sonunda da hayatını kaybetti.



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Teknede geçirdiği dokuz hafta boyunca yaklaşık 50 kilo veren, kardeşinin ve yeğeninin ölümüne şahit olan Pichugin bu süreçte kendini hayatta tutan tek şeyi şöyle açıkladı: 'Başka çarem yoktu annem ve kızım evde beni bekliyordu'

Hastane yatağında gazetecilerin sorularını cevaplandıran talihsiz adam, kendilerini fark eden 'angel' isimli gemiye göndermede bulunarak, " Tanrı beni kurtarması için bir melek gönderdi" dedi.

46 yaşındaki adamı tedavi eden uzmanlar ise durumu bir 'mucize' olarak değerlendirdi.

