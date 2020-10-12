63 ışık yılı uzaklıktaki dış gezegenin fotoğrafı paylaşıldı!

Almanya’da bir araştırma enstitüsü olan Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden gökbilimcilerin, Dünyadan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki başka bir yıldız sisteminde bir dış gezegenin varlığını doğruladıkları ve bunu kanıtlamak için de fotoğraf paylaştıkları belirtildi. B Pictoris c adı verilen gezegen, uzmanların ışık parıltısını görmelerine olanak tanıyan Şili'deki teleskoplar ile görüntülendi. Teleskopların, dış gezegenleri radyal hız yöntemi kullanılarak tespit edildiği belirtildi. Beta Pictoris sisteminde bulunan b Pictoris cnin, ana yıldızının yörüngesinde bulunan yalnızca ikinci dış gezegen olduğu belirtildi. Gezegenin yörüngesine bağlı olarak ana yıldız üzerindeki sürüklenme ve çekmeyi analiz eden ve tipik olarak uzak dünyaları tespit etmek için kullanılan radyal hız yönteminin, ilk kez bir dış gezegeni doğrudan gözlemek için kullanıldığı ifade edildi. Gözlem programının lideri Sylvestre Lacourun, Bu radyal hız yöntemiyle tespit edilen bir gezegenin ilk doğrudan teyidi ifadelerini kullandığı bildirildi.