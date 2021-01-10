62 kişiyi taşıyordu... Düştü!

Başkent Cakarta’dan, yerel saatle 14.36’da kalkan uçak, havalandıktan kısa süre sonra radardan kayboldu. Batı Kalimantan’daki Pontianak kentine giden yolcu uçağının, Cakarta’nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında denize düştüğü belirlendi. Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kalkıştan 5 dakika sonra iletişimin kesildiği uçakta, 12 kişilik mürettebat ve 50 yolcu ile toplamda 62 kişi bulunduğunu belirtti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Sumadi, uçağın düştüğü bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmasına başlandığını duyurdu. Uçağın enkazının Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 ayrı noktaya dağıldığı açıklandı. Küresel uçuşları takip eden Flightradar24, Twitter hesabından uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin feet’e ( 3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 feet’e düşerek irtibatının kesildiği belirtildi. Yerel medyada, denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna dair görüntüler paylaşıldı.