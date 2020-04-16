MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri60 yıllık evli çift aynı gün Corona Virüsüne yenik düştü
GeriDünya 60 yıllık evli çift aynı gün Corona Virüsüne yenik düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

60 yıllık evli çift aynı gün Corona Virüsüne yenik düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
60 yıllık evli çift aynı gün Corona Virüsüne yenik düştü
Abone Olgoogle-news

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs pek çok kişiyi birbirinden ayırmaya devam ediyor. İngiltere’nin Rhondda bölgesinde Corona Virüs salgınından hayatını kaybeden çiftin ölümü kaderin böylesi dedirtti. İngiltere'de yaşayan 60 yıllık Howells çifti aynı gün Corona Virüse yenik düştü.

Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs pek çok kişiyi birbirinden ayırmaya devam ediyor. İngiltere’nin Rhondda bölgesinde yaşayan 60 yıllık evli çift Bryn Howells (86) Pat Howells (80) Corona Virüse aynı gün yenik düştü.

Çiftin komşuları yerel medyaya yaptığı açıklamada Howells çiftinin haftalardır Corona Virüs nedeniyle evden çıkmadıklarını belirtti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle