DHA
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60 yıllık evli çift aynı gün Corona Virüsüne yenik düştü
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs pek çok kişiyi birbirinden ayırmaya devam ediyor. İngiltere’nin Rhondda bölgesinde Corona Virüs salgınından hayatını kaybeden çiftin ölümü kaderin böylesi dedirtti. İngiltere'de yaşayan 60 yıllık Howells çifti aynı gün Corona Virüse yenik düştü.
Dünyayı etkisi altına alan Corona Virüs pek çok kişiyi birbirinden ayırmaya devam ediyor. İngiltere’nin Rhondda bölgesinde yaşayan 60 yıllık evli çift Bryn Howells (86) Pat Howells (80) Corona Virüse aynı gün yenik düştü.
Çiftin komşuları yerel medyaya yaptığı açıklamada Howells çiftinin haftalardır Corona Virüs nedeniyle evden çıkmadıklarını belirtti.
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