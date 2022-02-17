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60 yıl sonra bir ilk! Korkunç köpekbalığı saldırısı kameraya yansıdı

#Avustralya#Köpekbalığı Saldırısı#Sydney
60 yıl sonra bir ilk Korkunç köpekbalığı saldırısı kameraya yansıdı

Sydney'de 1963'ten bu yana ilk ölümcül köpekbalığı saldırısı gerçekleşti. Kameralara da yakalanan korkunç olayda okyanus sularında yüzen bir adamın ölümü plajdakilerin çığlıkları arasında gerçekleşti...

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Avustralya'nın Sydney kenti açıklarında 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısı nedeniyle 13 plaj kapatıldı.

Avustralya'nın Sydney kentinde bir yüzücü, en az 3 metre uzunluğundaki köpek balığının saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırıdan 2 saat sonra yüzücünün cansız bedenine ait parçaları bularak sudan çıkardı. Bir görgü tanığı, "Adam yüzüyordu, bir köpekbalığı geldi ve saldırdı" dedi.

60 yıl sonra bir ilk Korkunç köpekbalığı saldırısı kameraya yansıdı

Başka bir kişi ise, "Bir bağırış duyduk ve arkamızı döndük, suya bir araba düşmüş gibi görünüyordu, sonra köpekbalığı sıçradı" ifadelerini kullandı.

Olay anına ait video görüntülerinde etrafta bulunan balıkçı teknelerindeki kişilerin adamın köpekbalığı tarafından parçalanmasını çaresizlik içinde izlediği görüldü.

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Talihsiz adamı kurtarmak için helikopterler ve can kurtaran ekipleri devreye sokulsa da bütün çabalar sonuçsuz kaldı.

60 yıl sonra bir ilk Korkunç köpekbalığı saldırısı kameraya yansıdı

Kentte 1963 yılından bu yana yaşanan ilk ölümcül köpek balığı saldırısının ardından 13 plajın kapatılmasına karar verildi.

Yüzücüleri uyarmak için plajlara tabelalar ve barikatlar konulurken, cankurtaranlar köpek balığı saldırısına karşı sahillerde devriye gezecek.

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#Avustralya#Köpekbalığı Saldırısı#Sydney

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