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60 saat süren zorlu yolculuk... "Silahlar üstümüze doğrultuldu"

#Ukrayna#Türkiye#Rusya
60 saat süren zorlu yolculuk... Silahlar üstümüze doğrultuldu

Rusya’nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna’nın Harkov kentinden Dişleri Bakanlığı girişimiyle 90 kişi, iki otobüsle Türkiye’ye getirildi. Harkov’da bilişim öğrencisi Oğuz Kaan Çakmak, bütün hayatını orada bıraktığını belirterek, "Zordu, zorluydu ama Allah’a şükür geldik. Silahlar üstümüze doğrultuldu. Tabi eli tetikte olan kimse yoktu ama, temkinliydi insanlar." dedi.

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Edirne’nin Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan aralarında Ukrayna vatandaşlarının da bulunduğu grup, 60 saat süren zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlattı.

‘SİLAHLAR ÜSTÜMÜZE DOĞRULTULDU'

Harkov’da bilişim öğrencisi Oğuz Kaan Çakmak, bütün hayatını orada bıraktığını belirterek, "60-70 saatlik yolculuk çektik. Harkov’dan geldik. Ben aşağı yukarı orada büyüdüm. Liseyi orada okudum o yüzden tüm arkadaşlarımın çoğu orada kaldı. Yol çok zorluydu. 6-7 kontrol noktasından geçtik. Her kontrol noktası çok sıkıydı. Her kontrol noktasından bizi arabadan çıkartarak kaputlara yatırdılar, her şeyimizi tek tek kontrol ettiler, çantalarımızı açtılar. Zordu, zorluydu ama Allah’a şükür geldik. İnsanlara tabi her yere bomba yağdığı için çok gergindi. Onları da suçlayamayız gergindiler. Silahlar üstümüze doğrultuldu. Tabi eli tetikte olan kimse yoktu ama, temkinliydi insanlar. Arabalarımız Ukrayna plakaydı. Çok büyük problemler yaşamadan geldik. Çok stresli bir yolculuktu bizim için. Benim bütün arkadaşlarım orada. Bütün hayatım orada kaldı. Tek bir çanta alabildim yanıma” diye konuştu.

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'ÇOK FAZLA BOMBARDIMAN VAR'

Yaklaşık 60 saattir yolda olduklarını söyleyen Aziz Yaşa ise "Kötü, oralar iyi değil. Çok fazla bombardıman var. Çok fazla sınır kapısında bekledik. Moldova kapısında çok bekledik. Ukrayna içinde olan ve yollarda olan çok arkadaşımız var. Onlardan bilgiler alıyoruz, çok kötü olduğunu söylediler” dedi.

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#Ukrayna#Türkiye#Rusya

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