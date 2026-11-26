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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzaya nükleer silah yerleştirmeye hazırlandığı iddiası, NATO çevrelerinde endişeye neden olmuş durumda.

Almanya Federal İstihbarat Servisi (BND), Rusya’nın nükleer başlık taşıyabilecek bir uydu üzerinde çalıştığını ve sistemin fırlatılmaya hazır hale getirilmek üzere olduğunu tespit etti. Alman basınında yer alan ortak araştırmalarda, söz konusu uydunun 60 gün içerisinde fırlatılabileceği ileri sürüldü.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius ise Rusya’nın uzayda nükleer silah bulundurma planlarına ilişkin iddiaların hükümet tarafından ciddiye alındığını söyledi. Savunma Bakanlığı yetkilileri de uzaydaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve olası uydu kayıplarını telafi etmeye hazır olunması gerektiğini kaydetti.



İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dış Politika Uzmanı Yeliz Albayrak, Rusya’nın uzaya nükleer silah taşıyabilen sistemler yerleştirme iddialarının yeni olmadığını belirterek, Moskova’nın yaklaşık bir-iki yıldır bu yönde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Söz konusu sistemin yalnızca NATO, Ukrayna veya ABD’nin desteklediği ülkeleri değil, bütün dünyayı etkileyebilecek bir kapasite taşıdığına yönelik iddialar olduğuna dikkat çeken Albayrak, “Oraya yerleştirilen nükleer silah taşıyabilen herhangi bir uzay aracı, nükleer silah patlatıldığında uzaydaki bütün iletişim sistemlerini ve uyduları felç edebilir. Hatta Rusya’ya ait olanları da. Özetle Rusya’nın şu anda tehdit olarak gördüğü NATO ve Ukrayna’ya destek veren tarafların tamamını devre dışı bırakabilecek bir sistemden söz ediyoruz” dedi.

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1962’DE YAŞANANLAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ: BU KEZ HEDEF TÜM DÜNYA MI?

Uzmanlara göre uzayda gerçekleştirilecek bir patlama, yörüngedeki uydular üzerinde son derece yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Patlama sırasında ortaya çıkacak elektromanyetik darbe ve yüksek enerjili parçacıklar, uydu sistemlerinin çalışmasını engelleyebilecek bir radyasyon ortamı oluşturabilir.

Bu tehlikenin geçmişte yaşanan örnekleri de bulunuyor. ABD, 1962 yılında gerçekleştirdiği Starfish Prime adlı nükleer denemede, Hawaii’nin güneybatısında yaklaşık 400 kilometre yükseklikte termonükleer bir patlama gerçekleştirmişti. Deney sonucunda çok sayıda uydu zarar görürken, Hawaii’de yaklaşık 300 sokak lambasının devre dışı kaldığı bildirilmişti.

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1960’lı yıllardaki bu denemelere de dikkat çeken Yeliz Albayrak, Rusya'nın bugünkü hamlesinin arkasında Ukrayna savaşının giderek uzaması ve tarafların çatışmanın dozunu artırmasının bulunduğunu ifade etti.

Savaşın artık belirli bir coğrafyayla sınırlı kalmadığını belirten Albayrak, Doğu Akdeniz’de, Libya açıklarında Ukrayna dronlarının Rus gemilerini hedef alabildiğini söyledi:

“Savaş giderek uzuyor ve herhangi bir çıkış noktası da bulunabilmiş değil. Zorlayıcı bir diplomasi unsuru olarak tarafların sürekli çatışmanın dozunu artırdığını biliyoruz. Ukrayna’nın da aynı şekilde çatışmanın dozunu artırdığını görüyoruz. Hatta Doğu Akdeniz’de, Libya açıklarında bile Ukrayna dronları Rus gemilerini hedef alıyor. Artık gerçekten bölgeler üstü, sınırları aşan ve yayılan bir savaş ortamı oluşturuluyor. Bunun etkilerinin Ege’den Akdeniz’e, Karadeniz’den uzaya kadar genişleyebileceğini görüyoruz.”

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Wisconsin-Madison ve Princeton üniversitelerinin gerçekleştirdiği bir araştırma da uzayda yaşanabilecek nükleer patlamanın sonuçlarına ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Araştırmada, dünyanın yaklaşık 500 kilometre üzerinde gerçekleştirilecek bir nükleer patlamanın, dünyanın manyetik alanında hapsolan yüksek enerjili elektronlar nedeniyle uydular için uzun süreli bir tehdit oluşturabileceği belirtildi.



Çalışmaya göre ilk patlamanın alçak dünya yörüngesindeki uyduların yaklaşık yüzde 3’ünü devre dışı bırakabileceği, ancak oluşacak radyasyon kuşağına tekrar tekrar maruz kalan uyduların sayısının hızla artabileceği ifade edildi. Araştırmada, bir hafta içerisinde uyduların yüzde 98’inin çalışamaz hale gelebileceği senaryosu üzerinde duruldu.

SADECE SAVAŞ CEPHELERİ DEĞİL, GÜNLÜK HAYAT DA HEDEFTE

Çoğu uzmana göre böyle bir saldırının sonuçları yalnızca uzay teknolojieriyle sınırlı kalmayabilir. Günümüzde iletişimden navigasyona, hava tahminlerinden askerî operasyonlara kadar pek çok sistem uydu altyapısına bağımlı durumda.

Olası bir patlama, uydu tabanlı internet hizmetlerini de doğrudan tehdit edebilir. Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in Starlink sistemi, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı’nda Ukrayna’nın iletişim ve askerî koordinasyon kabiliyetleri açısından kritik rol oynuyor.

Alçak dünya yörüngesinde faaliyet gösteren Starlink uydularının önemli bir bölümünün böyle bir saldırıdan etkilenebileceği değerlendiriliyor. Bu durum, savaş alanındaki iletişim ağlarının yanı sıra sivil kullanıcıların internet erişiminde de ciddi kesintilere yol açabilir.

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Ayrıca elektromanyetik darbenin dünya üzerindeki elektrik altyapısını etkilemesi de olası senaryolar arasında yer alıyor. Özellikle enerji iletim sistemleri, trafolar ve elektronik kontrol mekanizmalarının zarar görmesi halinde geniş bölgelerde elektrik kesintileri yaşanabileceği belirtiliyor.







UZMANLAR PUTİN’İN BÖYLE BİR RİSKİ ALACAĞINA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Nükleer uzmanlar, Rusya’nın gerçekten uzaya nükleer silah yerleştirmeyi planladığı iddiasına temkinli yaklaşıyor. Durham Üniversitesi’nde astropolitik alanında doçent ve nükleer silah uzmanı Dr. Bleddyn Bowen, The Telegraph’a yaptığı değerlendirmede, Rusya’nın planına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgilerin oldukça sınırlı olduğunu söyledi.

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Bowen, konuyla ilgili yeterince somut ayrıntı olmadığına dikkat çekti. Uzman, böyle bir silahın uzayda tutulmasının Rusya açısından ciddi dezavantajlar barındırdığını belirtti. Yörüngedeki nükleer silahların da hedef alınabileceğini vurgulayan Bowen, yerde bulunan füze sistemlerinin aksine uzaydaki silahların bakım ve kontrol süreçlerinin çok daha zor olacağını ifade etti.

Bowen’a göre Rusya, nükleer silahlarını yıllarca uzayda tutması halinde sistemlerin çalışır durumda kalacağından emin olamayabilir. Üstelik uzayda nükleer patlama gerçekleştirmek için mutlaka yörüngeye nükleer silah yerleştirilmesine de gerek bulunmuyor. Mevcut füze sistemleriyle de uzayda böyle bir patlama gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiliyor.







PEKİ NATO, RUSYA’NIN İDDİA EDİLEN BU NÜKLEER UZAY GÜCÜNE KARŞI NASIL BİR ADIM ATABİLİR?

Yeliz Albayrak da Rusya’nın söz konusu sistemi fiilen kullanmasının çok olası görünmediğini belirterek, tehdidin daha çok bir baskı unsuru ve güç gösterisi olarak gündeme getirildiğini söyledi.

Böyle bir patlamanın Rusya’nın kendi uydularını da etkisiz hale getirebileceğine dikkat çeken Albayrak, “Bunu Rusya’nın kullanması çok olası görünmüyor. Çünkü kendi uydularına da zarar vereceği için böyle bir adımın atılması pek mümkün değil gibi. Daha çok bir baskı unsuru ve güç gösterisi olarak kullanılıyor diyebiliriz. Ancak burada asıl mesele, bu tehdidin gerçek bir kapasiteye dayanıp dayanmadığı ve karşı tarafın bunu nasıl dengeleyeceği” ifadelerini kullandı.

“NATO ülkeleri bu tehdide karşı ne yapabilir? Bunun gibi bir teknoloji geliştirebilirler mi? Açıkçası bu konu büyük bir soru işareti” diyen Albayrak, “Çünkü Avrupa şu anda kendi güvenliğini nasıl sağlayacağını bile tam olarak bilemezken, böyle bir teknolojinin geliştirilmesi ne kadar gerçekçi? Rusya bu tehdidi fiilen hayata mı geçirecek yoksa güç gösterisi olarak mı kullanacak? Bu soruların yanıtını belki ilerleyen süreçte göreceğiz” dedi.

RUSYA BU ALANDA ABD ÜZERİNDE DE BASKI KURABİLECEK BİR ÜSTÜNLÜĞE SAHİP Rusya ile ABD arasındaki uzay teknolojilerinde üstünlük mücadelesinin uzun yıllardır devam ettiğini de hatırlatan Yeliz Albayrak, Moskova’nın bu alandaki teknolojik birikimini yeniden gündeme getirerek ABD üzerinde de baskı kurmak istediğini ifade etti.



Uzman isim, “Rusya ve ABD’nin uzaydaki üstünlük çekişmesi yeni bir mesele değil. Yıllardır iki ülke arasında uzay teknolojisinde üstünlük kurma çabası var. Rusya, bu alanda yılların birikimiyle elde ettiği teknolojik kapasiteyi yeniden göstererek ABD üzerinde de baskı kurabilecek bir üstünlüğe sahip olduğunu ortaya koymak istiyor. Bir taraftan da yapılan görüşmelerde bu asimetrik güçle elini çok daha güçlü göstermeye çalışıyor” dedi.

NÜKLEER MİSİLLEME RİSKİ DE GÜNDEMDE OLUR

Uzayda nükleer silah kullanılması, yalnızca teknolojik ve ekonomik yıkımla sınırlı kalmayarak çok daha büyük bir krizi de tetikleyebilir. NATO ülkelerinin böyle bir patlamayı doğrudan nükleer saldırının başlangıcı olarak değerlendirmesi, karşılıklı misilleme ihtimalini artırabilir.

Uzmanlara göre uzayda gerçekleştirilecek bir nükleer patlama, saldırının gerçek hedefi ne olursa olsun diğer nükleer güçler tarafından stratejik bir tehdit olarak algılanabilir. Bu durum, kısa sürede kontrol edilmesi güç bir nükleer gerilime dönüşebilir.

Özellikle Yeliz Albayrak, Rusya’nın uzaydaki nükleer silah tehdidini aynı zamanda NATO, Ukrayna ve Avrupa üzerinde baskı kurmak, devam eden müzakerelerde elini güçlendirmek ve taleplerini kabul ettirmek amacıyla kullandığını belirtti.





Rusya’nın toprak talepleri ve NATO’nun eski sınırlarına dönmesi yönündeki beklentilerinin müzakerelerde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Albayrak, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın bazı koşulları kabul etmesi gerektiği yönündeki yaklaşımına karşı Avrupa’nın farklı bir tutum sergilediğini söyledi.

Albayrak, “Çünkü hakikaten üzerinde uzlaşılan bir şey yok. Trump’ın işaret ettiği kadarıyla Ukrayna bir şekilde makul bir tarafa çekilmeli ve savaşın bitmesi isteniyorsa bazı şeyleri kabul etmek durumunda kalmalı. Rusya’nın geldiği yayılma alanı kabul edilmeli ve müzakere edilmeli diye bir yaklaşım var. Fakat Avrupa bununla aynı fikirde değil. Burada taraflar birbirinden çok net bir şekilde ayrılıyor. Ukrayna’ya destek devam ediyor. Avrupa Birliği bütçesinden de destek sağlanacağına yönelik açıklamalar var” değerlendirmesinde bulundu.