×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

60 füze, 477 dron… Rusya’dan Ukrayna’ya dev hava saldırısı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Rusya Ukrayna'ya Saldırdı
60 füze, 477 dron… Rusya’dan Ukrayna’ya dev hava saldırısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

SON dönemde Ukrayna’ya yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Rusya, önceki gece bugüne kadarki en büyük hava saldırılarından birini düzenledi.

Haberin Devamı

 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre 60 füze ve 477 dron kullanılan saldırılarda iki kişi öldü altı kişi yaralandı. Ukrayna da önceki gün Rusya’nın güneyindeki Marinovka Hava Üssü’ne dron saldırısı düzenlemiş, buradaki iki Su-34 uçağının imha edildiği, ikisinin de hasar aldığı bildirilmişti.

Ukrayna ordusu 39 füze ile 249 dronun vurulduğunu 226 dronun ise elektronik harp yöntemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya’nın düzenlediği hava saldırısını önlemek için Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının görev uçuşları yaptığı ifade edildi. Bir F-16 savaş uçağının saldırı sırasında hasar aldığı kaydedilen açıklamada, uçağın pilotu Maksim Ustimenko’nun öldüğü bildirildi. Bu Ukrayna’nın savaşta kaybettiği üçüncü F-16 jeti oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#Rusya Ukrayna'ya Saldırdı

BAKMADAN GEÇME!