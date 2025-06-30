60 füze, 477 dron… Rusya’dan Ukrayna’ya dev hava saldırısı

Haberin Devamı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasına göre 60 füze ve 477 dron kullanılan saldırılarda iki kişi öldü altı kişi yaralandı. Ukrayna da önceki gün Rusya’nın güneyindeki Marinovka Hava Üssü’ne dron saldırısı düzenlemiş, buradaki iki Su-34 uçağının imha edildiği, ikisinin de hasar aldığı bildirilmişti.

Ukrayna ordusu 39 füze ile 249 dronun vurulduğunu 226 dronun ise elektronik harp yöntemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya’nın düzenlediği hava saldırısını önlemek için Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının görev uçuşları yaptığı ifade edildi. Bir F-16 savaş uçağının saldırı sırasında hasar aldığı kaydedilen açıklamada, uçağın pilotu Maksim Ustimenko’nun öldüğü bildirildi. Bu Ukrayna’nın savaşta kaybettiği üçüncü F-16 jeti oldu.