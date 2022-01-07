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60 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı

#Mescid-İ Aksa#Cuma Namazı#Kudüs
60 bin Müslüman Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı

Mescid-i Aksa’da bir araya gelen 60 bin Müslüman cuma namazı kıldı.

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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, yaklaşık 60 bin Müslümanın İsrail polislerinin yoğun önlemleri altında cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Kudüs’ten, 1948 yılından beri işgal altındaki topraklardan ve Batı Şeria'dan gelen vatandaşların cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaştığı belirtildi. İsrail polisinin cami kapılarında sıkı askeri önlemler aldığı da ifade edilirken, cuma namazı için gelen birçok kişinin girişinin engellediği, üstlerinin arandığı ve kimliklerinin kontrol edildiği öğrenildi.

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#Mescid-İ Aksa#Cuma Namazı#Kudüs

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